Heizöltank-Besitzer in der Verantwortung

Für Grundwasser gilt hohe Schutzbedürftigkeit

(firmenpresse) - sup.- Nur ein kleiner Teil unseres Trinkwassers wird aus Seen, Flüssen, Talsperren oder frischen Quellen gewonnen. Meistens stammt das, was aus der Leitung fließt, aus einer viel versteckteren Quelle: Zu mehr als 60 Prozent dient in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes das Grundwasser als Basis der Trinkwasserbereitung. Eine Zahl, die die enorme Schutzbedürftigkeit von Erdreich und unterirdischen Wasservorkommen vor Verunreinigungen verdeutlicht. In besonderer Pflicht stehen dabei auch alle Hausbesitzer, auf deren Grundstück sich ein Heizöltank befindet. Die Verantwortung der Eigentümer für einen sorgfältigen Umgang mit diesen Tanksystemen ist gesetzlich festgeschrieben. Und für alle Fachbetriebe, die Arbeiten an den Tanks durchführen, gelten äußerst strenge Qualitätsmaßstäbe: Das RAL-Gütezeichen Tankschutz und Tanktechnik belegt die Fachkenntnisse und die vorgeschriebene Zulassung nach Wasserrecht. Der Bundesverband Behälterschutz e. V. (Freiburg) bietet unter www.bbs-gt.de eine Suchfunktion für diese Betriebe nach Postleitzahlbereichen und Tätigkeitsschwerpunkten.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.supress-redaktion.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Supress

Redaktion Ilona Kruchen

Dies ist eine Pressemitteilung von

Supress

PresseKontakt / Agentur:

Supress

Ilona Kruchen

Alt-Heerdt 22

40549 Düsseldorf

redaktion(at)supress-redaktion.de

0211/555548

http://www.supress-redaktion.de



Datum: 21.11.2016 - 12:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1426956

Anzahl Zeichen: 1182

Kontakt-Informationen:

Firma: Supress

Ansprechpartner: Ilona Kruchen

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211/555548





Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung