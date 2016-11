Erbschaftsteuerreform 2016

Unternehmensnachfolgen richtig planen!

(firmenpresse) - Das BVerfG hatte in seinem Urteil vom 17.12.2014 die in §§ 13a, 13b i.V.m. § 19 Abs. 1 ErbStG enthaltenen Privilegierungen des Betriebsvermögens für unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 GG erklärt und den Gesetzgeber aufgefordert, bis spätestens 30.6.2016 eine Neuregelung zu treffen. Renommierte Autoren von Ebner Stolz und vom BDI informieren praxisnah, umfassend und verständlich über die Erbschaftsteuerreform und zeigen den hiermit verbundenen Handlungsbedarf in Form von Gestaltungsempfehlungen auf. Die Neuregelungen werden zudem von den Autoren dahingehend überprüft, ob der Gesetzgeber die Vorgaben des BVerfG nunmehr in verfassungsmäßiger Weise umgesetzt hat.

Darum geht es:

- Entscheidung des BVerfG zur Verfassungswidrigkeit des bisherigen Erbschaftsteuerrechts vom 17.12.2014

- Umsetzung der erforderlichen Modifizierungen durch den Gesetzgeber

- Bewertung und Analyse der Erbschaftsteuerreform durch den BDI

- Die Neuregelungen im Einzelnen:

- Abgrenzung begünstigtes vom nicht begünstigten Vermögen

- Verwaltungsvermögen

- Verschonungsregelungen, Wegfall der Verschonung bei großen Betrieben

- Steuerstundung

- Neuer Kapitalisierungsfaktor für die Ermittlung des Unternehmenswerts

Außerdem enthalten:

- Reformbegleitende Beratungshinweise und Gestaltungsempfehlungen

- Checklisten und Übersichten zu den Neuerungen, Gesetzesmaterialien

Autoren

Die Autoren sind bei Ebner Stolz, eines der größten unabhängigen und mittelständischen Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland, sowie beim Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) tätig.

Ebner Stolz / BDI

Unternehmensnachfolge nach der Erbschaftsteuerreform 2016

2016, kartoniert, ca. 350 Seiten

Preis: 38,80 ?

ISBN: 978-3-08-364200-8





