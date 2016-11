BVR sieht größere Lücken in Bankenregulierung zwischen USA und Europa kommen / EU-Vorschläge zur CRD-Revision unzureichend

(ots) - "Bei der Bankenregulierung könnte die Lücke

zwischen Europa und den USA schon bald noch größer werden, wenn der

designierte Präsident Trump den amerikanischen Bankensektor mit

einfacheren und weniger administrativ aufwändigeren Regeln

entlastet", befürchtet Gerhard Hofmann, Vorstandsmitglied des

Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).



Europa bleibe in seiner Bankenregulierung zu bürokratisch und

belaste damit die Volkswirtschaften mehr als erforderlich, um die

Stabilität des Finanzsystems zu fördern.



"Die Vorschläge der Europäischen Kommission zur CRD-Revision

(Capital Requirements Directives) etwa sind unzureichend - vor allem

angesichts der Vielzahl von Vorschlägen, die die Mitgliedstaaten zu

machbaren Erleichterungen vorgelegt haben", so Hofmann. "Die

Erleichterungen beziehen sich lediglich auf die ohnehin über

Rechenzentren abzuwickelnden Bereiche Reporting an die Aufsicht sowie

Disclosure gegenüber dem Markt", erklärt das BVR-Vorstandsmitglied.



Außerdem würde mit dem sehr niedrigen Schwellenwert von wohl 1,5

Milliarden Euro Bilanzsumme der Großteil kleiner und mittlerer

Institute von Erleichterungen de facto ausgeschlossen. Mehr

Proportionalität werde damit nicht erreicht.







