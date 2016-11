Fünfter Spieltag der UEFA Champions League 2016/2017 /

Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City live im ZDF (FOTO)

(ots) -

Fünfter und vorletzter Spieltag in der Gruppenphase der UEFA

Champions-League: Für Borussia Mönchengladbach gibt es nur noch eine

Chance, das Achtelfinale doch noch zu erreichen - mit einem Sieg im

Heimspiel gegen Manchester City. Das ZDF überträgt die Partie am

Mittwoch, 23. November 2016, ab 20.45 Uhr live aus dem Stadion im

Borussia-Park. Bereits ab 20.25 Uhr stimmen Moderator Oliver Welke

und Experte Oliver Kahn die ZDF-Zuschauer auf die Begegnung ein.

Pünktlich zum Anpfiff meldet sich Oliver Schmidt vom

Kommentatoren-Platz.



In der starken Gruppe C steht Manchester City mit sieben Punkten

hinter dem FC Barcelona (neun Punkte) auf Platz zwei, gefolgt von

Borussia Mönchengladbach (vier Punkte) und Schlusslicht Celtic

Glasgow (zwei Punkte).



Während die Gladbacher in der Bundesliga nur auf Tabellenplatz 13

stehen, zählt Manchester City als derzeitiger Tabellendritter zu den

Top-Klubs der englischen Premier League. Das Hinspiel in Manchester

hatte die Borussia klar mit 0:4 verloren.



Im Anschluss an die Live-Übertragung berichtet das ZDF in

Zusammenfassungen von den Begegnungen der weiteren deutschen

Champions-League-Teilnehmer, vom Mittwochsspiel FK Rostow gegen

Bayern München sowie vom zweiten Spiel in der Gruppe C, Celtic

Glasgow gegen den FC Barcelona.



Bereits ab 19.20 Uhr, direkt im Anschluss an die

ZDF-"heute"-Nachrichten, informiert das "UEFA Champion League

Magazin" über die beiden Dienstagsspiele mit deutscher Beteiligung,

ZSKA Moskau - Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund - Legia

Warschau. Begleitend zur Live-Übertragung bietet zdfsport.de wieder

ein umfangreiches Second-Screen-Angebot zur Champions League.



