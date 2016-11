Der Panasonic Bluetooth In Ear-Kopfhörer BTS50 überzeugt mit starkem Sound und futuristischem Design (FOTO)

(ots) -

Powergeladener Allrounder



Ob Job oder Freizeit: der Bluetooth In Ear-Kopfhörer BTS50

überzeugt mit starkem Sound und futuristischem Design



Der wasserfeste Sport- und Lifestylekopfhörer BTS50 von Panasonic

kombiniert kraftvollen Sound mit stylischer Optik und

außerordentlichem Tragekomfort. Konzipiert für anspruchsvolle

Workouts und intensive Laufeinheiten macht der Bluetooth In

Ear-Kopfhörer auch im Alltag eine gute Figur. Mit nützlichen Features

wie der Quick Charge-Funktion, ein- und ausschaltbaren LED Active

Lights und einem integrierten Mikrofon ist der BTS50 ein soundstarker

Allrounder, der in jeder Lebenslage den nötigen Kick gibt.



Der Panasonic BTS50 liefert einen authentischen und

ausbalancierten Sound. Die kräftigen Beats des Fitnesssoundtracks

kommen besonders dynamisch zur Geltung, wenn es darum geht, den Takt

zum Workout vorzugeben. Soll es nach dem Training entspannter

zugehen, spielt der Kopfhörer die Akustiksongs der Chillout-Playlist

bemerkenswert klar und nuancenreich.



Immer einsatzbereit dank Quick Charge-Funktion



Mit vollem Akku hat der BTS50 dabei genug Power für sechs Stunden

Musikwiedergabe. Ausgestattet mit einem Mini-USB-Anschluss, lässt

sich der Kopfhörer sowohl über die Steckdose als auch über ein

USB-Kabel schnell und einfach aufladen. Ist der Akku für den

kurzfristigen Einsatz mal nicht geladen, ist das aber auch kein

Problem: Mit der Quick Charge-Funktion tankt der BTS50 in 15 Minuten

genügend Energie für 70 Minuten Wiedergabe.



Mit seinen 3D-Flex Sport Clips punktet der Panasonic BTS50 auch in

Sachen Komfort. Die flexiblen Bügel lassen sich im Handumdrehen an

das Ohr anpassen. Dadurch sitzt der Kopfhörer besonders fest und

bequem. Die flexible Passung der Bügel kommt zudem auch

Brillenträgern sehr entgegen. Eine Schicht aus weichem Gummi sorgt



beim Tragen für hohen Komfort ohne unangenehmes Reiben.



Wasserdicht und schweißresistent



Der BTS50 eignet sich optimal für alle, die weder im Alltag noch

beim Sport auf ihre Musik verzichten möchten. Ob auf dem Weg zur

Arbeit oder bei der Joggingrunde nach einem anstrengenden Tag im

Büro: Der BTS50 sitzt nicht nur fest und sicher am Ohr, er ist auch

IPX5-zertifiziert und damit absolut wasserdicht. Weder Schweiß noch

Schmutz können dem Kopfhörer etwas anhaben - nach dem Sport lässt er

sich einfach unter fließendem Wasser abspülen.



Gekoppelt mit dem Smartphone lässt sich der BTS50 auch als Headset

zum Telefonieren einsetzen. Das integrierte Mikrofon gibt die Stimme

dabei gut verständlich wieder, während störende Hintergrundgeräusche

ausgeblendet werden. Am Controller kann hierbei bequem der Anruf-

oder die Musik gesteuert werden, ohne dass das Smartphone in die Hand

genommen werden muss.



Sicher durch die Dunkelheit



Der BTS50 ist zudem mit LED-Leuchten ausgestattet, die sich für

eine bessere Sichtbarkeit im Handumdrehen einschalten lassen. Das

blaue Licht ist bei schlechten Sichtverhältnissen besonders gut zu

erkennen und sorgt so gerade in der dunklen Jahreszeit für mehr

Sicherheit.



Der Bluetooth In Ear-Kopfhörer BTS50 von Panasonic ist ab sofort

im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt

129,99 Euro.



Aktuelle Videos zu unseren Kopfhörern und Home

Entertainment-Produkten finden Sie auf Youtube unter:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL52D1F99A22923294.







Pressekontakt:

Panasonic Deutschland

Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15

22525 Hamburg



Ansprechpartner für Presseanfragen:

Michael Langbehn

Tel.: 040 / 8549-0

E-Mail: presse.kontakt(at)eu.panasonic.com



Original-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Panasonic Deutschland 064-fy2016-bts50-lifestyle-manner.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.11.2016 - 12:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1426988

Anzahl Zeichen: 4235

Kontakt-Informationen:

Firma: Panasonic Deutschland 064-fy2016-bts50-lifestyle-manner.jpg

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 22 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung