Mehr Wohlbefinden im Herbst

Sonnenlicht fördert das Wohlbefinden und steigert die Leistung. Sonnenähnliches Vollspektrumlicht wirkt ähnlich und unterstützt so gegen Winterdepressionen und verbessert das Sehen, z. B. beim Lesen.

Lichttherapie am Morgen

(firmenpresse) - Bringen Sie lichte Momente in Ihr Leben durch eine Lichttherapie mit Vollspektrumlicht. Gerade in den Wintermonaten fehlt das natürliche Sonnenlicht und Depressionen nehmen zu. Wetterbedingt verbringen wir nun noch mehr Zeit in Innenräumen, so dass wir uns von unserer natürlichen Energiequelle, dem Sonnenlicht, abschneiden. Vollspektrumlampen und Lichttherapiegeräte können jedoch helfen, unser Wohlbefinden und unser inneres Gleichgewicht trotz dunkler Jahreszeit zu erhalten.



Das bessere Licht



Sonnenähnliches Vollspektrumlicht bietet gesundheitliche Vorteile, die sowohl dem Körper als auch der Seele gut tun, denn beide sind eng miteinander verbunden. Licht belebt unmittelbar, das spüren wir doch an unserer guten Stimmung an einem hellen und freundlichen Sommertag. Dies liegt daran, dass im frischen weißen Sonnenlicht alle 7 Regenbogenfarben enthalten sind. Vor allem sind es die Lichtschwingungen, auch als Wellenlängen bezeichnet, die wir benötigen, um uns wohl zu fühlen. Jede Farbe hat eine andere Schwingungsenergie. Vollspektrumlicht kommt auf künstliche Weise dem natürlichen Sonnenlicht mit seinen Spektralfarben nahe und verhilft uns dadurch zu mehr Lebensfreude und Entspannheit. Vor allem bieten Vollspektrumlampen dem Auge ein besseres Sehen und beugen Müdigkeit und Alterserscheinungen vor. Der Einsatz von Vollspektrum-Tageslichtlampen fördert somit die Konzentration. Farben werden dadurch intensiver wahrgenommen und kleine Buchstaben besser gesehen. Aber nicht nur das Arbeiten wird dadurch erleichtert, sondern Lichttherapiegeräte mit Vollspektrumlicht haben auch eine therapeutische Wirkung.



Lichttherapie mit Vollspektrumlicht



Schon seit langem ist die Lichttherapie als wirkungsvolles Mittel bei Depressionen, Schlafstörungen, Antriebslosigkeit, Müdigkeit und Osteoporose bekannt. Aktuelle Studien belegen außerdem eine heilsame Wirkung sowohl bei Entzündungen, als auch bei Herz- und Kreislauferkrankungen. Den nachweislich besten Erfolg erzielen Lichttherapiegeräte mit Vollspektrumlicht, wie Dr. Dr. Weth und andere Wissenschaftler feststellen konnten. Die belebende und erfrischende Wirkung einer sogenannten Lichtdusche durch Lichttherapiegeräte ist sofort spürbar und begleitet Sie durch den Tag. Herkömmliche Leuchtstofftechnik in der Lichttherapie kann dies nicht bieten. Dabei handelt es sich beim Einsatz von Vollspektrumlampen in Lichttherapiegeräten um eine sehr sanfte Art der Lichttherapie. Durch den Anteil aller Spektralfarben, beziehungsweise Frequenzbereiche, wird bereits bei geringen Lichtstärken ein positiver Effekt erzielt. Sie schonen damit also Ihre Augen und sparen Energie aus der Steckdose. Lichttherapiegeräte sind vielfältig einsetzbar: Sie verhelfen zu einem Energieschub morgens im Bad und lassen einen trüben Tag entspannt ausklingen bei Anwendung einer Lichtdusche im gemütlichen Wohnzimmer. Sie müssen keine weiten Wege und Wartezeiten in Praxen mehr auf sich nehmen, um in den Genuss einer Lichtttherapie zu kommen, sondern hochwertige Lichttherapiegeräte für den privaten Gebrauch stehen Ihnen zur Verfügung. Viele weitere Infos zum Thema Lichttherapie< /a> finden Sie auf der Website von natur-nah.de











