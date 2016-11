Von innen strahlen und von außen glänzen - eine Marketingkooperation von Projekt Eieruhr 2.0 & My BEAUTY LIGHT

Wie lassen sich ein außergewöhnliches Buch über die Partnersuche und eine besondere Innovation in Sachen Kosmetikleuchte zusammenbringen?

Das Buch für die Partnersuche: Projekt Eieruhr 2.0 mit My BEAUTY LIGHT

(firmenpresse) - "Wenn Du mal einen schlechten Tag hast - brezel Dich auf! Es wird Dir gleich besser gehen!" So lautet nur einer der Tipps aus dem besonderen Buch über die Partnersuche "Projekt Eieruhr 2.0 - Warum selbstbewusste Frauen nicht mehr auf den Zufall warten". Und natürlich braucht man zum Aufhübschen und Gutfühlen das rechte Licht. Das schaffen die Produkte von My BEAUTY LIGHT, die überall optimale Lichtverhältnisse für makelloses Make-up und perfekte Pflege kreieren. My BEAUTY LIGHT ist besonders bekannt geworden durch den Auftritt bei Die Höhle der Löwen auf Vox.

Doch wie lassen sich ein Buch ein Kosmetiklicht zusammenbringen?



Projekt Eieruhr 2.0 ist ein Buch über die Partnersuche, das sicher aus dem Rahmen fällt. Einerseits kann man den Weg von Lissi Schütz als humoristischen Roman verfolgen und herzlich über sie und ihre Experimente lachen. Andererseits bietet "Das geblümte Projektbuch", das als eine Art Workbook zum Roman gehört, mit seinen 42 praktischen Tipps und Impulsen die Möglichkeit, einige Dinge selbst umzusetzen. Das Buch bietet nicht nur Unterhaltung, sondern motiviert auch zum Nachdenken, Reflektieren und Mitmachen. Das schlimmste und zugleich Beste, das passieren kann: Man bekommt neue Blickwinkel, fühlt sich besser und ist glücklicher!

Wenn man sich gut fühlt, strahlt man dies auch aus. Natürlich sind Kleidung und Make-up nur die Verpackung. Wirklich strahlen und überzeugen kann man nur durch Persönlichkeit. Aber: Das Innen muss zum Außen passen, und umgekehrt.



Deswegen passt die Kooperation mit Susi Armonies, Gründerin und Geschäftsführerin von My BEAUTY LIGHT ganz besonders. Mit ihren innovativen Produkten, kann man sein inneres Strahlen auch im Außen perfekt in Szene setzen: Das Licht für makellose Make-ups.

"Schlechtes Licht beim Schminken ist die Ursache für häufigsten Make-up Fehler. Vom Rouge-Overkill bis hin zur falschen oder fleckigen Foundation: Schuld ist ungleichmäßiges, falsches und farbverfälschendes Licht. Abhilfe schafft My BEAUTY LIGHT. Die LED Leuchten im handlichen Tube-Design werden einfach mit einem Saugnapf am Spiegel befestigt, leuchten das Gesicht frontal und gleichmäßig aus, simulieren Tageslicht und geben Farben nahezu unverfälscht wieder", sagt sie.





"Strahlen und gewinnen!", sagen die beiden Kasseler Unternehmerinnen.

Das etwas andere Buch für die Partnersuche ist im stationären Buchhandel sowie bei Amazon erhältlich:



Projekt Eieruhr 2.0 - ?Warum selbstbewusste Frauen nicht mehr auf den Zufall warten'

Autorin: Svea J. Held

259 Seiten 16,95 ? (D)

ISBN: 978-3-9815083-5--2

Erschienen im SRC Verlag









Jasmin Möser alias Svea J. Held wurde 1982 in Osthessen geboren. Nach einigen Umzügen im Kindesalter, wohnt sie nun seit 2003 in der nordhessischen Großstadt Kassel.

Nach einer kaufmännischen Ausbildung, dem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Marketing, Personal und Projekt-/Prozessmanagement, sowie zahlreichen Weiterbildungen und Engagements als Fachdozentin, ist sie seit 2007 als selbstständige Unternehmensberaterin tätig. Ihre Kunden sind kleine und mittelständische Unternehmen in Wachstumsprozessen oder mit konkreten Absatzschwierigkeiten. Sie entwickelt hierfür Positionierungen, Kundenkontaktprozesse und Marketingkampagnen als externe Projektlei-terin. Seit 2016 tritt sie hauptsächlich als professionelle Rednerin auf und berichtet humorvoll aus ihrer langjährigen Beratungserfahrung. Hierbei macht sie vor allen Dingen Mut, sein Leben in allen Bereichen in die Hand zu nehmen. "Machen, statt meckern", ist ihr Credo.



Das Schreiben von Novellen, Kurzgeschichten und dem ersten Roman, gehört seit 2011 zu ihren fokussierten Interessen. Sie widmet sich als Autorin den Gedanken zwischenmenschlicher Begegnungen. Direkt, bissig, ironisch aber humorvoll werden die Schattenseiten des Zusammenseins gespiegelt. Schauplätze und Tatorte sind Partnerschaft, Freundschaft, Familie sowie Geschäftsbeziehungen. Die Erzählungen sind meist in alltägliche, mal in historische, mal in kriminalistische Rahmensituationen verpackt.





