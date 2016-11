Neuer elektrischer Spiralschneider von Kenwood zaubert Rohkostvielfalt auf Knopfdruck

Neu-Isenburg, November 2016 – Rohkost ist nicht nur gesund, der Verzehr der vitaminreichen Delikatesse liegt auch im Trend. Jedoch ist das Schnippeln von Gemüsesticks oder Obstspalten recht zeitaufwendig und die immer gleichen Formen bieten wenig Abwechslung auf dem Teller. Der neue elektrische Spiralschneider von Kenwood sorgt jetzt für Formenvielfalt in deutschen Küchen. Ohne anstrengendes Raspeln oder manuelles Kurbeln zaubert das handliche, 70 Watt starke Multitalent in frischem Weiß-Apfelgrün aus Obst und Gemüse im Handumdrehen gesunde Variationen im Pastastyle – eine optisch ansprechende Alternative zur klassischen Variante aus Hartweizen.

(FOTO: Kenwood) Der neue Kenwood Spiralschneider sorgt für Formenvielfalt.

(firmenpresse) - Die drei verschiedenen Messereinsätze aus Edelstahl sind das Herzstück des neuen Küchenhelfers. Ob breite Pappardelle, schmale Tagliatelle oder sehr schmale Linguine – auf Knopfdruck landet gleichmäßig geschnittenes Obst und Gemüse im Pastalook in dem 0,5 Liter fassenden Auffangbehälter des praktischen Kenwood Spiralschneiders. Weiterer Pluspunkt: Nach der Benutzung macht das Gerät kaum Arbeit, denn die Einzelteile sind spülmaschinenfest und machen mühsames Von-Hand-Spülen überflüssig. Wie alle Kenwood Geräte überzeugt auch der Spiralschneider durch seine hochwertige Verarbeitung und das integrierte Sicherheitssystem. Dank seines frischen Designs ist er zudem in jeder Küche ein echter Hingucker und macht eine gesunde Ernährung so einfach wie noch nie.



Der Kenwood Spiralschneider FGP203WG ist ab sofort für 69,99 Euro (UVP) im ausgewählten Handel erhältlich. Weitere Informationen sind auf der Website www.kenwoodworld.de abrufbar.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.public-star.de/de/content/neuer-elektrischer-spiralschneider-von-kenwood-zaubert-rohkostvielfalt-auf-knopfdruck



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über De’Longhi:

Der italienische Elektrokonzern De’Longhi S.p.A. gehört zu den führenden Unternehmen seiner Branche. Mehr als 6.500 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2015 über 1,89 Milliarden Euro Umsatz. Vom italienischen Treviso aus verkauft das Unternehmen seine Produkte weltweit in über 100 Ländern. Das Sortiment umfasst Hunderte verschiedener Artikel, von der Espressomaschine über Bodenpflege bis hin zu mobilen Klimageräten. Seit 2001 gehört die Kenwood Appliances Plc. vollständig zu De’Longhi und die Aktien des Unternehmens werden an der Mailänder Börse gehandelt. 2012 erwarb De’Longhi von Procter & Gamble die Markenrechte an den Haushaltsgeräten der Traditionsmarke Braun.



Die De’Longhi Deutschland GmbH beschäftigt in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main rund 130 Mitarbeiter. Solide aufgestellt in den vier Geschäftssparten – Heizen/ Klimageräte/Luftbehandlung, Bügeln/Bodenpflege, Espresso/Kaffee und Foodpreparation – konnte das Unternehmen seinen Umsatz in den letzten Jahren kontinuierlich steigern, im Jahr 2015 auf 239 Millionen Euro. Das Unternehmen vertreibt Premium-Markenprodukte von De’Longhi, Kenwood und Braun und setzt im deutschen Markt auf eine Drei-Marken-Strategie aus einer Hand.



Informationen über die Unternehmen der De’Longhi Group sind auf den Websites www.delonghi.de, www.kenwoodworld.de und www.braunhousehold.de abrufbar.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutscher Pressestern

PresseKontakt / Agentur:

Deutscher Pressestern

Bierstadter Straße 9a

65189 Wiesbaden

www.deutscher-pressestern.de



Romy Cutillo

E-mail: r.cutillo(at)public-star.de

Tel.: +49 611-39539-14

Datum: 21.11.2016 - 14:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1427074

Anzahl Zeichen: 1609

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutscher Pressestern

Ansprechpartner: Romy Cutillo

Stadt: 65189 Wiesbaden

Telefon: +49 611-39539-14



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 21.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung