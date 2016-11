Yik Yak App jetzt auch in Deutschland

Amerikas beliebte Social Media App steht jetzt auch deutschen Nutzern zur Verfuegung

(firmenpresse) - Finde deine Herde mit Yik Yak, dem neuen standortbezogenen sozialen Netzwerk!

Die international erfolgreiche Social Media App kam im November 2013 auf den Markt, und zwölf Monate später stand diese auf Platz 9 der am häufigsten heruntergeladenen Social-Media-Apps in den USA.

Es ist Zeit, dass sich die Welt wieder klein anfühlt. Yik Yak kommt nun endlich auch nach Deutschland! Wie bereits erfolgreich in mehreren Ländern in Amerika und Europa geschehen, gibt die App auch dir die Möglichkeit dich mit deinen Kommilitonen, deinen Mitmenschen und mit deiner Umgebung zu verbinden. Yakker sind immer da, um Fragen zu beantworten, Support zu liefern, News zu teilen, Witze zu reißen, und dich daran zu erinnern, dass das Leben lebenswert ist. Du kannst nicht nur lokale Yaks posten, sondern auch andere Yakker aus deiner Umgebung kennen lernen, und so neue Freunde finden. Wie es bereits an tausenden von Orten geschehen ist.

Wie gut kennst du deine Stadt, deine Nachbarschaft und die Leute um dich herum? Über die allgemeine Chat Funktion hinaus ist dieses soziale Netzwerk da, um deinen Horizont zu erweitern und um es dir einfacher zu machen deine Herde zu finden und die versteckten Schönheiten deiner Stadt neu zu entdecken. Brich aus dem alltäglichen Einerlei aus und lerne durch deine Mitmenschen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Entdecke den coolen Laden um die Ecke, finde heraus ob gerade ein Food Truck mit Leckereien in deiner Nähe ist, erfahre was die beliebtesten Bars sind, ob es ein gemütliches Treffen in einer Bibliothek oder in einem Buchladen um dich herum gibt, oder auch nur ob die Bahn an der nächsten Station überfüllt ist.

Du entscheidest selbst bei jedem deiner Yaks, ob du diesen anonym postest, oder aber dein Profil neben dem Yak anzeigen möchtest. Nutze die App so, wie es dir am besten gefällt. Du hast einen coolen Tip fuer andere Yakker? Poste ihn mit deinem Profil! Du möchtest dir ein Geheimnis von der Seele reden? Bleibe anonym! Du selbst entscheidest!

Deutschland ist derzeit eines der online aktivsten Länder. Fast 30 Millionen Deutsche kommunizieren 24 Stunden täglich via Facebook, Whatsapp und auf anderen Plattformen miteinander. Soziale Medien bringen die Menschen zusammen wie nie zuvor und hier tritt nun auch Yik Yak in Erscheinung. Nicht als Konkurrent, sondern als Unterstützung und Erweiterung existierender Plattformen. Mit ein paar einfachen Touchs auf dem Smartphone kannst du mit Yik Yak Nachrichten posten und mit den Menschen in einem Umkreis von ca. 14 km interagieren.

Die App wurde von Tyler Droll und Brooks Buffington nach ihrem Studienabschluss an der Furman Universität im Atlanta Tech Village entwicklet und wurde 2013 in den amerikanischen Markt eingeführt. Droll und Buffington strebten nach der Entwicklung einer einfachen und funktionalen auf Geolokalisierung basierenden Plattform, um die Kommunikation mit Menschen in der nahen Umgebung zu stärken. Zu Beginn sah die App mehr wie ein Schwarzes Brett aus, aber mit ihrer weltweiten Verbreitung wurde die App Schritt für Schritt robuster und erhielt Funktionen wie etwa Profile und Echtzeit-Chats.

Die derzeit noch englischsprachige Version in Deutschland ist eine Weiterentwicklung der App mit neuen Funktionen und das Gesamtergebnis ist ein unterhaltsames, einzigartiges Erlebnis für den Nutzer, anders als in bisherigen Apps. In der App gibt es Channels, in denen die Nutzer über spezielle Themen, wie beispielsweise Technologie oder Beziehungen, diskutieren können und in einer separaten Herde können die Nutzer sich neue Channel zu bestimmten Themen wünschen.

Yik Yak ist kostenlos bei GooglePlay und im iTunes Store zum Download verfügbar. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite von Yik Yak ( https://www.yikyak.com/home).





