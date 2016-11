SENperc PV für den Innovationspreis 2016 nominiert

SENTECH Instruments ist für das neue SENperc PV aus 120 Bewerbungen für den Innovationspreis 2016 Berlin Brandenburg nominiert worden. Das Gerät ist das ideale Werkzeug für die Qualitätskontrolle von PERC Passivierungsschichten auf Solarzellen im Innovationssektor erneuerbare Energien, und somit eines der 10 innovativsten Produkte in diesem Jahr. Die Preisverleihung findet am 02. Dezember 2016 in den Räumlichkeiten der TU Berlin statt.

Photo by Innovationspreis Berlin Brandenburg 2016

(firmenpresse) - Der Innovationspreis Berlin Brandenburg ist ein jährlich stattfindendes Event mit dem Ziel, innovative Produkte von Firmen aus dem Umkreis Berlin und Brandenburg zu fördern, da die Innovationen von heute die Arbeitsplätze von morgen sind. Der Preis wird von den Initiatoren als Instrument der Wirtschaftsförderung gewertet, welches die Zukunft der Hauptstadtregion durch eine dynamische Entwicklung in den Zukunftsbranchen positiv gestalten soll.



SENTECH Instruments ist sehr stolz mit dem innovativen SENperc PV unter die Auswahl der besten Innovationen in diesem Jahr gekommen zu sein. Unser Messgerät wird im Sektor Photovoltaik angewendet. Das Gerät stellt sicher, dass die Qualität bei der Produktion von den neuartigen PERC-Solarzellen zu jeder Zeit gewährleistet ist. PERC-Zellen bestehen aus mehreren Schichten, deren Eigenschaften und gegenseitige Wechselbeziehungen die Energieausbeute erhöhen. Die für die Qualitätskontrolle erforderlichen Messungen basieren auf einem in dem SENperc PV verbauten spektroskopischen Ellipsometer, welches mithilfe von polarisiertem Licht misst. Die Wirtschaftlichkeit des Geräts wird insbesondere durch dessen einfache Handhabung und garantierter Messgenauigkeit definiert.



Bis zu fünf Preisträger werden am 02. Dezember mit einem der mit jeweils 10.000 Euro dotierten Preise geehrt werden. Seit 1992 wurden so mehr als 150 Preisträger ausgezeichnet.







SENTECH Instruments entwickelt, produziert und verkauft hochqualitative Anlagen für die Plasma-prozesstechnologie, die Atomlagenabscheidung, die Dünnschichtmesstechnik und die Photovoltaik.

SENTECH Instruments GmbH

Firma: SENTECH Instruments GmbH

Ansprechpartner: P. Romanowski

Stadt: Berlin

Telefon: +49 30 63 92 5628



