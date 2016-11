Brabbler AG wählt PR-COM

(firmenpresse) - München, 21. November 2016 – PR-COM berät die Brabbler AG künftig bei der strategischen Unternehmenskommunikation und übernimmt sämtliche PR-Aktivitäten.



Das Münchner Start-up-Unternehmen Brabbler arbeitet an einer neuartigen Kommunikationswelt, die einfach und komfortabel die Privatsphäre im Netz sicherstellt. Die Brabbler AG wurde 2015 von den Gründern des E-Mail-Dienstanbieters GMX aus der Taufe gehoben und wird Anfang 2017 mit einem neuen integrierten Produkt an den Markt gehen.



"Mit unserer Lösung werden wir die Kommunikationslandschaft in Deutschland verändern, mit klarem Fokus auf Herstellung der Privatsphäre, Sicherheit und Komfort", erklärt Eric Dolatre, einer der Gründer von Brabbler. "Das ist eine anspruchsvolle Herausforderung, weil die Claims im Markt als weitgehend verteilt gelten. Und genau das wollen wir jetzt ändern. Wir freuen uns, dass wir bei der Kommunikation von PR-COM unterstützt werden, denn gerade in unseren Kernthemen verfügt PR-COM über langjährige Erfahrungen und über profundes Know-how."



"Wir haben uns schon lange für das Thema Datenschutz und digitale Privatsphäre engagiert, nicht zuletzt mit unserem sehr erfolgreichen 'Projekt Datenschutz'", erklärt PR-COM-Geschäftsführer Alain Blaes. "Daher passt Brabbler perfekt zu uns: Herkömmliche Lösungen für die Sicherung der Privatsphäre sind zu kompliziert und oft wenig alltagstauglich. Hier wird Brabbler neue Maßstäbe setzen, und wir freuen uns, dieses wichtige Vorhaben von Anfang an mit unterstützen zu können."





PR-COM in München ist eine der führenden deutschen Agenturen für strategische Unternehmenskommunikation und PR in der IT- und Telekommunikationsbranche. Die knapp 40 festen Mitarbeiter betreuen ihre Kunden in spezialisierten Teams: Die eigene Redaktion bringt profunde Fachexpertise ein, die Account Manager konzentrieren sich auf die strategische und operative PR. In allen Aspekten der Kommunikation agiert PR-COM kompromisslos qualitäts- und erfolgsorientiert. Zu den rund 30 Beratungskunden der Agentur gehören unter anderem Akamai, Dell, Red Hat und Toshiba.

Kommentare zur Pressemitteilung