Moderne To Go Verpackungen für Street Food Profis

(firmenpresse) - Street Food ist ein relativ neuer Begriff in der Gastronomiewelt Europas. Gemeint ist damit ein Trend, welcher aus den Vereinigten Staaten vorwiegend nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz aber auch weitere Länder Europas gekommen ist.

In Amerika haben sich Unternehmer auf Grund von fast schon unbezahlbaren Mieten oder dem reinen Mangel an geeigneten Immobilien einfach daran gemacht alte Lieferwagen zu rollenden Küchen umzubauen. Gerade zur Mittagszeit lassen sich in Metropolen wie New York ganze Karawanen an Foodtrucks und mobilen Imbissständen beobachten die in die Geschäftsviertel einfallen. Dabei geht es längst nicht nur um Hamburger und Hotdogs, längst fehlt keine kulinarische Spezialität mehr im Meer der Foodtrucks.

Auch in Großstädten hierzulande lässt sich das Wachsen der Street Food Szene beobachten, der auch durch Festivals und aktives Marketing mehr und mehr in die Köpfe der potentiellen Kunden getragen wird. Food Trucks werden bereits als Kultprodukt gehandelt, und so übertreffen sich die Konzepte der meist jungen Start Ups nicht nur in den ausgefallenen Namen der rollenden Schlemmertempel.

In ein solches erfolgreiches Konzept gehört natürlich auch der Auftritt des Unternehmens, vom Design des Trucks, über eine professionelle Webseite bis hin zu modernen und praktischen eingesetzten To Go Verpackungen. Selten trifft man in den modernen Street Food Konzepten auf herkömmliches Einweggeschirr, und so sind Spezialisten und Fachhändler für moderne Food Verpackungen gefragt wie nie. Ein solcher Profi ist die Pro DP Verpackungen aus Ronneburg bei Gera in Mitteldeutschland. Im eigenen Onlineshop Pack4Food24.de haben nicht nur die mobilen Gastronomen und Snackspezialisten die Möglichkeit auf ein riesiges Sortiment an innovativen Food To Go Verpackungen, aber auch auf viele weitere Lösungen im täglichen Gastronomiebedarf zuzugreifen. Die eingesetzten Einwegverpackungen und Serviceprodukte können dabei auch auf das individuelle Design des Unternehmens angepasst werden, wobei die Pro DP Verpackungen von der Designfindung, über die Realisierung bishin zur möglichen Einlagerung und bedarfsweisen Lieferung an die Foodtruckstandorte an der Seite ihrer Kunden steht.

Pack4Food24.de ist der Onlinekatalog mit Bestellfunktion der Pro DP Verpackungen, dem Spezialisten für Einweglösungen in Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel.

In einem riesigen Sortiment finden Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, aber auch Lebensmittelhersteller, Einzelhändler, Kantinen oder Hotels praktische und innovative Einweglösungen für den täglichen Einsatz in Produktion, Verkauf und Service.

Das Sortiment umfasst dabei praktische Einwegverpackungen, moderne To Go Verpackungen, günstiges Einweggeschirr aber auch qualitative Hygieneartikel und Reinigungsmittel.

