SAP-zertifiziertes Tool zur strategischen Terminplanung und Außendienstoptimierung im Feld

Ein Tool zur strategischen und operativen Termin- und Besuchsplanung sowie Außendienstoptimierung, einfach integriert in SAP®Hybris Cloud for Customer - das sind die Besonderheiten von "maiTour".



Die vom CRM-Spezialisten maihiro entwickelte Lösung basiert auf den Entwicklerkomponenten der PTV Group, den PTV xServern, und der SAP HANA Cloud Platform (HCP). Entstanden ist eine intelligente Außendienstplanung mit Geo-Optimierungs-Komponente - erstmal zertifiziert für die Anwendung in der SAP-Umgebung.





Innovation mit Geo-Optimierung



Die PTV Group ist Technologielieferant: Durch die Module der PTV xServer konnte das Team bei maihiro die Bausteine Mapping, Routing und Gecoding direkt in die neue Lösung integrieren. Zusätzlich lassen sich über die normale Kartendarstellung hinaus die



Touren des Außendienstes berechnen, planen und optimieren. Und das Ganze zertifiziert für und eingebettet in SAP Hybris Cloud for Customer: Mit dem offiziellen Zertifikat "SAP®Certified Built on SAP HANA®Cloud Platform" bescheinigt Europas größter Softwarehersteller, dass maiTour reibungslos mit Cloud-CRM-Lösungen von SAP zusammenarbeitet. Der Zertifizierungsprozess stellt dabei sicher, dass Drittanbietersoftware optimal mit SAP-Produkten lauffähig ist.





Axel Koch, Sales Manager bei der PTV Group, freut sich über die gelungene Zusammenarbeit: "Hier ist das Beste aus zwei Unternehmenswelten zusammengeflossen: die CRM-Expertise von maihiro und die Funktionalität unserer Entwicklerkomponenten, die weit über die reine Kartendarstellung hinausgeht. Zusammen mit der Zertifizierung für die Anwendung in SAP Hybris Cloud for Customer ist eine Lösung mit echtem USP entstanden. Zudem bedeutet der kommerzielle Einstieg in das zukunftsträchtige CRM-Thema bei SAP einen wichtigen Schritt für uns und unsere Geomanagement-Lösungen."





Bereits mehrere hundert Anwender



Der Praxistest ist bereits bestanden. Mehrere hundert Anwender aus der Konsumgüterindustrie und im Bereich der Bauzulieferung profitieren schon aktiv vom Einsatz der Lösung. "Auch strategisch ist es eine wichtige und gute Entscheidung gewesen, die Zusammenarbeit mit der PTV Group zu vertiefen", erklärt Timo Simon, Manager Sales & Business Development bei maihiro. "Wir haben mit maiTour ein besonderes Tool für unsere Kunden geschaffen. Denn eine Tourenplanung kombiniert mit dem Besuch der richtigen Kunden wird aufgrund der Masse an Daten, die wir generieren, immer wichtiger." Und der Anwender kann schnell auf vordefinierte Prozesse und weitere Funktionen zugreifen. Er hat alle Daten auf einen Blick- jederzeit auf jedem Endgerät.







Von der Strategie bis ins Feld



Die Neuentwicklung entspricht dem modernen Verständnis von der Organisation eines Außendienstes: im Feld aktiv agieren zu können und die Besuchszeiten bei den Kunden effizient zu nutzen. Vor der operativen Organisation steht im Regelfall die strategische Planung - das Einsatzgebiet des bewährten Geomanagement-Tools der PTV Group. Koch betont: "Für maiTour ist die Expertise beider Firmen zusammengeflossen. Wir unterstützen damit den operativen Außendienstmitarbeiter im Feld, erstmals integriert in die SAP-Umgebung. Mit unserer Geomanagement-Lösung PTV Map&Market decken wir darüber hinaus den strategischen Rahmen ab - bis hin zur Standortplanung und Wettbewerbsanalyse."





