"Pelz ist Mord": Tierschützer stürmen Berliner Bogner-Filiale

Tierschützer veranstalteten Go-In in Berliner Filiale und protestierten damit gegen die Verwendung von Echtpelz in den Kollektionen.

Tierschützer protestierten in Berliner Bogner Filiale gegen den Verkauf von Echtpelz.

(firmenpresse) - Mit der Forderung, dass Bogner endlich Pelzfrei werden soll, veranstalteten Tierschützer vergangenen Samstag ein Go-In in der Berliner Filiale (in Spandau). Lautstark protestierten sie gegen die Verwendung von Echtpelz in den Kollektionen. So riefen die Aktivisten "Bogner tötet" und "Pelz ist Mord". Die provokante Aktion stieß auf große Zustimmung bei den Bogner Kunden. Kaum einer wusste, dass das Modehaus immer noch Echtpelz im Sortiment hat. "Nach unseren Recherchen lässt Bogner Tiere in China quälen und töten" so Jan Peifer Gründer vom Deutschen Tierschutzbüro.



Bereits im vergangenen Jahr geriet Bogner dafür massiv in die Kritik der Tierschützer. Es ist allgemein bekannt, welche Qualen und Schmerzen die Pelztiere erleiden müssen, um letztendlich als kleines Accessoire an der Jacke oder Mütze zu enden. Aus diesen Gründen verzichten bereits unzählige bekannte Modeketten auf den Gebrauch von Echtpelz in ihren Kollektionen, wie zum Beispiel Armani, Charles Vögele, Esprit, Gerry Weber, Hugo Boss, Jack Wolfskin, Marc O´Polo, S. Oliver und Zara. Keines dieses Unternehmen möchte weiterhin eine Industrie unterstützen, die Tierquälerei fördert und keine Rücksicht auf die Belange der Pelztiere nimmt.



"Das Modeunternehmen Bogner tötet, weil seine Kollektionen Echtpelz enthalten" so Jan Peifer. Für Jackenkrägen, die an sich keine Funktion erfüllen, werden z.B. Marderhunde in China durch Vergasung oder Stromschläge getötet und als lebloser Pelz nach Deutschland importiert. Zudem lässt das Unternehmen in Finnland Marderhunde in engen Käfigen züchten, die am Ende als trauriger Bommel an einer Mütze enden. Bogner unterstützt damit eine Industrie, der insgesamt ungefähr 100 Millionen Pelztiere jährlich, trotz alternativer Produkte, zum Opfer fallen. "Bogner bezieht für seine Mode Pelz von ausländischen Pelzfarmen, deren Haltungsform in Deutschland schon seit Jahren nicht mehr praktiziert wird" kritisiert Jan Peifer.



Die Tour der Anti-Pelz-Kampagne startete Anfang November vor der Stuttgarter Bogner-Filiale mit einer aufsehenerregenden Tierkörperaktion, die Tierschützer hielten dort mahnend getötete Tiere auf Kissen gebettet. Das Deutsche Tierschutzbüro wird auch in den kommenden Wochen angemeldete und unangemeldete Aktionen bundesweit vor Bogner-Filialen durchführen.





Das Deutsche Tierschutzbüro ist ein eingetragener Verein, der sich für mehr Rechte von Tieren einsetzt. Die bundesweit tätige Organisation ist als besonders förderungswürdig anerkannt und gemeinnützig.





Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Gubener Straße 47, 10243 Berlin

Firma: Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Ansprechpartner: Jan Peifer

Stadt: Berlin

Telefon: 030-27004960



