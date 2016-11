So 27.11.2016 | 17:30 | Das Erste

Halte meine Hand | Ein Muslim begleitet Sterbende

(ots) - Film von Mosjkan Ehrari



Ehrenamtliche Sterbebegleitung? Auch Hussam Khoder (44), der in

Berlin aufgewachsen ist, konnte erst gar nichts damit anfangen. Für

ihn galt: Ist einer krank, dann kümmert sich die Familie um ihn. Ist

jemand sterbenskrank, dann erst recht. In orientalisch-deutschen

Familien ist das immer noch Tradition und sollte auch so bleiben.

Doch die Strukturen fangen auch in muslimischen Familien an zu

bröckeln; Ehen werden geschieden, Frauen und Männer sind berufstätig

- wo soll da Zeit für alte und kranke Angehörige bleiben? Hussam

Khoder ist der erste deutsch-arabische Sterbebegleiter in Berlin.



"Man muss ihnen erst einmal die Angst nehmen, dass wir kommen und

ihnen den Sterbenden wegnehmen. Dass er in einem Heim einfach

verschwindet", sagen Hussam und seine Kollegin Senay, die er für das

Ehrenamt des Lazarus-Hospiz in Berlin-Mitte gewinnen konnte. Fast

jeder zwanzigste Patient ist inzwischen muslimischer Herkunft. Hussam

sieht in diesem Ehrenamt die Möglichkeit, als gläubiger Mensch etwas

Gutes zu tun. Seit gut zwei Jahren begleitet der gebürtige

Palästinenser Menschen auf ihrem letzten Weg, egal welcher Herkunft.

Aber wird es ihm weiterhin gelingen, seinen hektischen Alltag

zwischen der Arbeit als Labor-Assistent, alleinerziehender Vater und

Ehrenamt unter einen Hut zu bringen, weitere Ehrenamtliche mit

arabischen und türkischen Sprachkenntnissen zu finden? In der eigenen

Familie findet er nicht nur Verständnis für sein Engagement.



Die Reportage von Mosjkan Ehrari begleitet Hussam und nimmt die

sich verändernden Lebensrealitäten in den muslimischen Gemeinden

genau unter die Lupe. Die essentielle Frage stellt sich hier

kulturübergreifend: Kann das Ehrenamt ersetzen, was sonst die Familie

übernommen hat?







