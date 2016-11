phoenix Runde: Kampf ums Kanzleramt - Wer tritt an gegen Merkel? - Dienstag, 22. November 2016, 22.15 Uhr

(ots) - Angela Merkel will es noch einmal wissen. Die

CDU-Vorsitzende möchte 2017 wieder ins Kanzleramt einziehen. Laut

einer neuen Emnid-Umfrage unterstützen 55 Prozent der Befragten eine

weitere Amtszeit Merkels, 39 Prozent wollen das nicht, berichtete die

"Bild am Sonntag". Bei der SPD dagegen ist noch alles offen. Sigmar

Gabriel und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) werden

Ambitionen nachgesagt. Nach Informationen aus SPD-Kreisen wird damit

gerechnet, dass bereits vor Weihnachten Klarheit herrscht. Offiziell

hält die SPD daran fest, dass erst Anfang 2017 die Entscheidung

fällt.



Warum tritt Merkel wieder an? Ist sie noch die richtige

Kandidatin? Wer wäre der bessere SPD-Kandidat?



Alexander Kähler diskutiert u.a. mit



- Brigitte Fehrle, Publizistin

- Dr. Nico Siegel, Infratest-Dimap

- Prof. Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler Uni

Duisburg-Essen







Original-Content von: PHOENIX



