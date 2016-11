40 % aller Einbrüche in der Haupteinbruchszeit Oktober, November und Dezember

(ots) - Einbruchschutz notwendiger denn je



Es ist wieder so weit. Die Tage werden kürzer und die Einbrecher

haben wieder Hochsaison. Jetzt sollte man sich gegen Einbrecher

schützen. Wenn es draußen dunkel wird, ist es ratsam, auf jeden Fall

den Außenbereich zu beleuchten. Das hat auch den Vorteil, dass man

selber sieht, wo man hintritt. Schließlich möchte man sich ja nicht

selber lang legen. Außerdem signalisieren Sie Ihre Anwesenheit.

Ziehen Sie Rollläden tagsüber hoch und nachts wieder herunter. Wenn

Sie einmal nicht zuhause sind, gibt es hierfür eine Automatik.

Schließen Sie die Türen vorsorglich ab. Nur Zuziehen reicht nicht.

Sonst öffnen Sie den Einbrechern Tor und Tür.



Die neue Sicherheitstechnik - eine gute Investition



Investieren Sie etwas in die Sicherheitstechnik, wie

beispielsweise Verriegelungen für Ihre Fenster und Türen. Wir können

Ihnen hierfür ganz bestimmt einen sehr guten Preis anbieten.

Verwenden Sie VdS-zertifizierte Alarmanlagen und vermeiden Sie allzu

große Sichtbarkeit der Sensoren. So können Sie sich vor Sabotage

schützen. Denn das kann auch ganz leicht passieren. Sorgen Sie bei

Abwesenheit lieber vor. Lassen Sie Ihren Briefkasten, wenn Sie nicht

zuhause sind, besser leeren, steuern Sie das Licht sowie die

Rollläden durch entsprechende Software. Das täuscht Ihre Anwesenheit

vor. Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn und bitten Sie diese um ein

wachsames Auge. Das hilft schon ein gutes Stück weiter.



Von der KfW gefördert wird:



- Der Einbau von Alarmanlagen

- Gegensprechanlagen

- einbruchhemmende Gitter sowie auch Rollläden

- die Nachrüstung von Fenstern

- die Nachrüstung von einbruchhemmenden Haus- oder Wohnungstüren

o Einsteckschlösser

o Mehrfachverriegelungssysteme mit einer Sperrbügelfunktion

o Schlösser/Bandseitensicherungen



- Einbau von einbruchhemmenden Haus-und Wohnungstüren







