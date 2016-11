Konferenztische von fm-bueromoebel

Meetings mit Geschäftspartnern, Vorstandssitzungen, Teamarbeit: Für diese und andere Zwecke benötigen Unternehmen hochwertige Tische. fm Büromöbel bietet viele praktische und flexible Lösungen.

fm Büromöbel fungiert für alle Firmen, die ihre Räume mit qualitativ überzeugenden Konferenztischen ausstatten möchten, als optimaler Ansprechpartner. Der Spezialist verbindet optimal Funktionalität mit einer ansprechenden Optik. Beides ist bei Meetings unverzichtbar. So garantieren die Möbel, dass sich alle Teilnehmer anblicken können und gegebenenfalls freie Sicht auf eine Leinwand oder einen Fernseher haben. Gewerbliche Kunden wählen aus vielfältigen Formen, die exakt ihren Bedürfnissen entsprechen: Dazu gehören die U-Form, die V-Form und eine rautenförmige Anordnung. Als praktisch erweisen sich integrierte Steckdosenleisten, zum Beispiel für Notebooks. Auf die Designs legt fm Büromöbel ebenfalls Wert. Sie fördern eine produktive Arbeitsatmosphäre und beeindrucken Besucher.



Vorübergehende Teamarbeit gewinnt innerhalb von Unternehmen an Bedeutung, auch hierfür offeriert der Anbieter die passenden Möbel. Erwähnung verdienen Arbeitstische, die über einen Sichtschutz verfügen. Mit diesem Sichtschutz lassen sich die Tische als Einzelarbeitsplätze nutzen. Für das Arbeiten im Team müssen die Mitarbeiter den Sichtschutz nur entfernen, das realisieren sie mit wenigen Handgriffen. Zusätzlich basieren viele Konferenztische von fm Büromöbel auf dem Baukastenprinzip, die Einzelteile lassen sich unterschiedlich zusammenstellen. So können Firmen jederzeit flexibel auf die Anzahl an Personen reagieren. Umgebaut ist schnell.



Bei fm Büromöbel können sich Kunden auf individuelle Lösungen verlassen. Ob Form, Maße oder Extras wie CPU-Halter: Das Unternehmen liefert Besprechungstische, die alle Wünsche erfüllen. Darüber hinaus entscheiden sich Besteller zwischen vielfältigen Farben für die Tischoberflächen und die Gestelle.









