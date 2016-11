Ein Besuch von Wien: Ein Zugänglichkeitsführer für Rollstuhlfahrer

Wien ist eine von Europas schönsten historischen Städten. Durch ihre gute Zugänglichkeit ist sie auch bei Reisenden mit Behinderung sehr beliebt.

(firmenpresse) - Wien ist die Hauptstadt Österreichs und eine von Europas elegantesten und schönsten Städten. Hier finden Sie gewundene Straßen mit Kopfsteinpflaster, kaiserliche Paläste, eine lebendige Kunstszene und eine blühende Kaffeehaus- und Restaurantszene. Wien ist das ganze Jahr lang einen Besuch wert, aber in den Wintermonaten ist es besonders schön. In der Weihnachtszeit verwandelt sich die Stadt in ein Märchenland mit farbenfrohen Märkten, romantischer Beleuchtung und ausgelassenen Festen.



Wien ist zudem eine sehr zukunftsorientierte Stadt und belegt einen hohen Rang im Hinblick auf barrierefreien Tourismus.



Unterwegs in Wien



Wie viele alte europäische Städte ist auch Wien bekannt für sein Kopfsteinpflaster. Im Gegensatz zu vielen anderen Orten ist das Kopfsteinpflaster von Wien allerdings wesentlich glatter und die Navigation durch die Stadt sollte kein Problem sein – besonders, wenn Sie einen elektrischen Rollstuhl fahren. Das Herz der Stadt ist eine Fußgängerzone, das bedeutet, dass Bordsteinkanten kein Problem sind und die Zugänglichkeit überall gegeben ist.



Bereiche, die vielleicht zu Problemen führen könnten, liegen meist im Inneren von alten Gebäuden, die noch ihre ursprüngliche Raumaufteilung erhalten haben, sowie in manchen Restaurants. Es sollte jedoch überall Menschen geben, die Ihnen helfen können und die Wiener sind für ihre Gastfreundlichkeit bekannt.



Hier ein paar Highlights des barrierefreien Tourismus in Wien:



Der Stephansdom



Das gotische Symbol von Wien ist eine der beeindruckendsten Kathedralen in Europa und ein Muss für jeden Reisenden. Obwohl der höchste Turm nicht für Rollstuhlfahrer zugänglich ist, gibt es viele andere Bereiche, die mit einem Aufzug erreichbar sind. Dazu gehören die Schatzkammer und das Museum.



Mozarthaus Vienna



Das Mozarthaus Vienna ist die einzige ehemalige Wohnung von Mozart in Wien, die noch erhalten ist. In dieser vornehmen Wohnung hat er einige seiner herausragendsten Kompositionen geschrieben. Das Mozarthaus wurde 2006 zur Würdigung des Lebens des Komponisten eröffnet. Besucher können dort etwas über das Leben und die Erlebnisse des Genies lernen. Der Zugang zu den Ausstellungsräumen ist stufenfrei und es gibt einen Aufzug, der das ganze Gebäude leicht zugänglich macht.





Albertina Museum



Dort finden Sie die größte und wertvollste grafische Sammlung in der Welt, mit Dutzenden legendärer Werke. Es ist außerdem der größte kaiserliche Habsburg-Palast. Das Gebäude ist also auch sehr beeindruckend! Alle Räume sind für Rollstuhlfahrer zugänglich und es gibt behindertengerechte Toiletten im ersten und dritten Stock.



Wiener Staatsoper



Als eines der berühmtesten Opernhäuser der Welt verfügt die Wiener Staatsoper über ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm, mit täglich stattfindenden Veranstaltungen. Es gibt 22 Bereiche für Rollstuhlfahrer, behindertengerechte Toiletten und einen Seiteneingang, der mit einem Aufzug erreichbar ist.



Schloss Schönbrunn



Die ehemalige Sommerresidenz von Kaiserin Sissi ist ein beeindruckendes Beispiel für die barocke Architektur mit opulenter Innenausstattung. Dieses wunderschöne Schloss verfügt über einen Schlossgarten, Ausstellungsräume, einen Park, ein Labyrinth, einen Zoo, geführte Touren und vielem mehr – genug für einen Tagesausflug. Alle Ausstellungsräume sind barrierefrei, es gibt einen Aufzug und eine Rollstuhlvermietung.



Wien ist für Reisende mit Behinderung, dank seinem barrierefreien Tourismus, ein sehr empfehlenswertes Reiseziel. Wenn Sie eine Winterreise nach Wien planen, zögern Sie nicht mich zu kontaktieren. Ich kann Ihnen noch viel mehr über Wien erzählen.





Über Can Be Done



Der britische Reiseveranstalter Can Be Done hat sich auf barrierefreie Reisen spezialisiert. Auf der ganzen Welt bemüht sich der Veranstalter, die Wahl der Hotels und Unterkünfte für seine Kunden zu erleichtern, sodass Menschen mit Einschränkungen erholsame Ferien genießen können. Finden Sie mehr Informationen unter: http://www.canbedone.co.uk/

