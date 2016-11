Kulinarische Abenteuer für Feinschmecker - Domenica

(firmenpresse) - Wenn Sie an Touren für kleine Gruppen in Italien denken, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das erste, was Ihnen in den Sinn kommt, das köstliche Gourmet-Essen und die ausgezeichneten Weine der Region sind. Für alle, die ihre Kochkünste verbessern wollen und dabei in einer unserer Kleingruppentouren in Italien in die Kultur eintauchen wollen, ist unser toskanischer kulinarischer Abenteuerurlaub genau das richtige.



Versteckt in den toskanischen und umbrischen Hügeln liegt Molino di Bordone, das Zuhause unseres Gourmet-Koch-Urlaubs. Unter der Anleitung eines professionellen Koches können Sie in einem freundlichen und familiären Umfeld Ihre Kochfähigkeiten verbessern und lernen etwas über die Gourmetküche; diese Kenntnisse werden Ihnen das Selbstvertrauen geben, die verschiedenen Speisen auch Zuhause für Ihre Familie nachzukochen.



Als Teil dieser kulinarischen Urlaubsreise werden Sie auch die nahegelegenen mittelalterlichen Bergdörfer, historischen Klöster und Weinberge besuchen, die hervorragenden Käse und Weine der Region verkosten und in die berühmte toskanische Kultur eintauchen. Das alles spielt eine wichtige Rolle für das Verständnis der toskanischen Küche.



Außerdem bieten wir Ihnen eine unvergessliche Urlaubsreise, die Spaß macht und auf der Sie viele neue Freunde, die Ihre Leidenschaften teilen, kennenlernen werden.



Hier ist nun ein Beispiel für ein Menü, das Sie am „Domenica“ (Sonntag in Italien) unter der Anleitung eines professionellen Koches lernen werden.



Was steht am Sonntag auf der Karte?



Antipasti



Als Antipasti steht Parmigiana (Aubergine mit Parmesan) auf der Karte. Dazu benötigen Sie Auberginen, in Scheiben geschnittenen Mozzarella, Basilikum, Salz, Pfeffer und Tomatensauce (selbst gemacht).



Die Sauce kann schnell selber gemacht werden, indem zuerst Zwiebeln und Knoblauch goldbraun geröstet werden, dann Möhren und Thymian hinzugegeben werden und das Ganze gegart wird, bis die Möhren weich sind. Anschließend werden die Tomaten hinzugegeben und das ganze etwa 30 Minuten köcheln gelassen. In dieser Zeit sollte die Sauce mehrmals umgerührt werden.





Die Aubergine wird in Scheiben geschnitten, mit Salz und Pfeffer gewürzt und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech gelegt. Die Auberginenscheiben werden gebacken, bis Sie eine braune Farbe bekommen. Dann werden Sie aus dem Ofen genommen und abkühlen gelassen. Wenn die Ofentemperatur abgekühlt ist, werden die Auberginenscheiben in eine Auflaufform gelegt und die Tomatensauce und der Basilikum großzügig darüber verteilt. Auf jede Auberginenscheibe wird dann eine Scheibe Mozzarella gelegt. Darüber wird Parmesan gerieben. Diese Schichtung wird wiederholt bis alle Zutaten verbraucht sind. Abschließend wird Semmelmehl darüber verstreut und Alles nochmal im Ofen gebacken, bis es goldbraun aussieht und der Käse geschmolzen ist.



Vorspeise



Als nächstes wird die Gruppe Gnocchi mit Salz und Pfeffer zubereiten. Dazu werden Pellkartoffeln in Salzwasser gekocht, diese dann geschält und, während sie noch warm sind, zerstampft. Die Masse wird dann auf einem großen, mit Mehl bestäubten Holzbrett verteilt. Dann werden Eier und eine Prise Salz hinzugegeben. Die Masse wird dann zu einem glatten Teig verknetet. Etwa einen Fingerbreit dicke Streifen werden geformt und in etwa 1cm große Würfel zerteilt. Diese werden dann in ein Handtuch gelegt und trocknen gelassen. Die fertigen Gnocchi werden anschließend in Salzwasser gekocht. Um zu vermeiden, dass sie zusammenkleben, kann Olivenöl ins Wasser gegeben werden. In einer Pfanne wird Butter zum Schmelzen gebracht, etwas Pfeffer hinzugefügt und dann die Gnocchi darin geschwenkt. Abschließend wird noch etwas Parmesan darüber gestreut.



Hauptgericht



Der leckere Hase mit Schalotten und Senf (Coniglio con scalogno e senape) wird als Hauptgericht serviert. Das Hasenfleisch wird gewürfelt und in einer Mischung aus Weißwein, Knoblauch, Salbei und Rosmarin für 30 Minuten mariniert. Das Fleisch wird mit ein bisschen Olivenöl, Butter, Salz und Pfeffer in eine Pfanne gegeben und gebraten, bis es goldbraun ist. Dann wird es mit Weißwein abgelöscht. Der in Gemüsebrühe oder Wasser aufgelöste Senf wird anschließend über dem Fleisch verteilt. Die Schallotten werden geschält und in Olivenöl gebraten und neben dem Hasen auf dem Teller angerichtet.



Dessert



Als Dessert wird der Profikoch der Gruppe zeigen, wie man köstliches Tiramisu macht. Dazu werden Eigelb und Zucker zu einem Schaum geschlagen, dann wird Mascarpone daruntergehoben. Eischnee und Schlagsahne werden ebenfalls zur Masse gegeben. Als nächster Schritt werden Kaffee und Likör vermischt. In einer Auflaufform werden Löffelbiskuits auf dem Boden verteilt und dann die Kaffee-Likör-Mischung darüber geträufelt. Danach wird die Mascarpone Creme darauf verteilt. Das ganze muss für ein paar Stunden im Kühlschrank kühlen. Vor dem Servieren werden noch Puderzucker und kleine Baisers zur Dekoration auf dem Tiramisu verstreut.



Zu Italien gehören gutes Essen und hervorragende Weine. Auf unseren Kleingruppen-Urlaubsreisen lernen Sie von den Besten und werden genießen können, was die Toskana Ihnen alles zu bieten hat.





Kommentare zur Pressemitteilung