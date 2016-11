Kulinarische Touren für kleine Gruppen – Das Samstagsmenü

Unsere kulinarischen toskanischen Urlaubsreisen erlauben es Feinschmeckern sich mit der toskanischen Kultur vertraut zu machen und von professionellen Köchen der traditionellen Küche zu lernen.

(firmenpresse) - Ich glaube fest daran, dass es keinen besseren Weg gibt, Ihre Kochkünste zu verbessern, als in das traditionelle Kochumfeld einzutauchen und die toskanische Kultur selbst zu erleben. Versteckt in den toskanischen und umbrischen Hügeln gelegen, befindet sich Molino di Bordone, das Zuhause unseres Kochurlaubes. Dort werden Sie neue Fähigkeiten und Techniken der gehobenen Küche von einem professionellen Koch in einer traditionellen toskanischen Landküche lernen. Mit Ihren neuen Kenntnissen können Sie dann zuhause Ihre Gäste überraschen und verwöhnen.



Neben diesem kulinarischen toskanischen Abenteuer unter der Anleitung eines professionellen Koches, bieten wir Ihnen zudem die Möglichkeit die lokalen Köstlichkeiten und herausragenden Weine zu probieren, die fabelhaften Weinberge zu besuchen, die zauberhaften mittelalterlichen Bergdörfer zu erkunden und in die toskanische Kultur einzutauchen. Unsere Kleingruppentouren durch Italien sind außerdem eine hervorragende Gelegenheit gleichgesinnte Reisende zu treffen.



Die Auswahl der Speisen des Kochkurses ist vielfältig, herausfordernd und beeindruckend. Als ein Vorgeschmack, auf das, was Sie erwartet, hier das Samstagsmenü für Sie.



Das Menü für “Sabato” (Samstag in Italien)



Für das Dinner am Samstag, wird der Gruppe unter Anleitung eines engagierten Koches die Zubereitung folgender toskanischer Köstlichkeiten gezeigt:



Antipasti



Das Antipasti “Gemüse Pinzimonio” besteht aus Sellerie- und Möhrenstiften, die mit Olivenöldip gereicht werden.



Vorspeise



Als Vorspeise wird “Risotto ai funghi porcini” (Steinpilzrisotto) serviert. Die Pilze werden gewaschen, getrocknet und in Scheiben geschnitten. Dann werden sie in einer großen Pfanne mit Butter angebraten. Danach wird Petersilie über die Pilze gestreut und das ganze aus der Pfanne genommen. Der Risotto-Reis wird in einen Topf mit geschmolzener Butter gegeben, anschließend wird nach und nach Brühe hinzugegeben, und alles bei geringer Hitze köcheln gelassen, bis der Reis die Brühe absorbiert hat. Es wird solange Brühe hinzugefügt, bis das Risotto cremig ist. Dann werden die Pilze hinzugegeben und das Steinpilzrisotto abschließend mit Butterflocken und Parmesan garniert.





Hauptspeise



Das köstliche “Perlhuhn in Salzkruste” ist eine hervorragende Hauptspeise, deren Zubereitung die Gruppe Schritt für Schritt lernen wird.



Nach dem Putzen wird das Perlhuhn mit Knoblauch, Rosmarin, Salbei, Olivenöl und Pfeffer gefüllt. In einer Schüssel werden Eiweiß und Salz vermischt. Mit dieser Mischung wird die Haut des Perlhuhns bestrichen. Dann wird es gebacken, in Stücke geschnitten und zusammen mit Röstkartoffeln und Zwiebeln serviert.



Dessert



Als Dessert wird fabelhafte “Mousse aus weißer und dunkler Schokolade“ gereicht. Zu den Zutaten gehören weiße und dunkle Schokolade, Eigelb, Schlagsahne, Puderzucker und Likör. Die Mousse wird zubereitet, indem die Schokolade über einem Wasserbad geschmolzen wird. Dann wird die geschlagene Sahne, Eigelb und der Likör untergehoben. Die Mischung wird dann in einem Kühlschrank gekühlt, bis sie fest geworden ist. Beide Arten von Mousse werden auf die gleiche Art und Weise hergestellt.



Dies ist nur ein kleines Beispiel der Dinge, die Sie bei diesem unterhaltsamen, herausfordernden und ungemein lohnenswerten Gourmet-Urlaub lernen werden. Es gibt keinen besseren Ort, um die berühmte italienische Küche zu erleben, als die Toskana und ich kann Ihnen garantieren, dass dieses kulinarische Abenteuer für immer Ihre Sicht auf gute Küche und Wein verändern wird. Begleiten Sie uns auf einer unserer Kleingruppentouren durch Italien und vielleicht kochen Sie danach wie ein echter Italiener.





Über Caspin Journeys:



Caspin Journeys bietet kleine Gruppenreisen in Italien, England und Spanien an. Der Reiseveranstalter profitiert dabei von dem breiten Insiderwissen seiner Mitarbeiter, die alle selbst begeisterte Besucher der Länder sind und viele Tipps für ihre Kunden bereithalten. Erfahren Sie mehr unter: http://www.caspin.com/

Kommentare zur Pressemitteilung