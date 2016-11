Weihnachtsgeschenke einfach im Internet kaufen

Die Vorweihnachtszeit sollte eigentlich eine Zeit der Stille und der inneren Einkehr sein. Leider ist oft das Gegenteil der Fall.

Teak Gartenmöbel, Teakmöbel, Teakholz, Garten, Möbel, Hamburg, München, Polsterauflagen

(firmenpresse) - Die Weihnachtseinkäufe stehen an und kaum jemand kann sich der Hektik entziehen. Wer sich die Suche nach Geschenken vereinfachen möchte, findet im Internet viele kreative Anregungen. So gelingt es auch Menschen zu überraschen, die (fast) alles schon besitzen. Gute Geschenkideen sind zum Beispiel Accessoires für die Wohnung. Auf der Seite kai-wiechmann.de findet der Kunde unter anderem viele formschöne Lampen. Unter der großen Auswahl sind unter anderem ein sitzender Buddha oder ein Dalmatiner aus Porzellan. Der Geschäftsinhaber ist ein Lampenfreund und entwirft selbst ausgefallene Designs, die er an von Hand anfertigen lässt.



Englische Stilmöbel für das besondere Ambiente in der Wohnung



Englische Stilmöbel sind ein Blickfang für jede Wohnung. Nun sind leider die Möbel von berühmten englischen Designer kaum mehr erhältlich. Falls sich doch das eine oder andere Stück in einer Auktion wiederfindet, ist es für einen normalen Hausbesitzer nicht zu bezahlen. Kai Wiechmann lässt aus diesem Grund Möbel schon seit zwanzig Jahren in englischen Werkstätten anfertigen. Diese gleichen nicht nur im Stil der damaligen Zeit, sondern fügen sich auch perfekt in eine moderne Wohnung ein. Auf der Webpräsenz findet der Kunde zum Beispiel ein Regal aus Mahagoni oder drehbare Bücherständer. Selbstverständlich kann der Interessent die Möbel nach seinen Wünschen gestalten.

Kunden, die gerne Originalmöbel aus dieser Zeit wünschen, finden in den Ausstellungsräumen in Hamburg und München eine große Auswahl an Antiquitäten.



Asiatische Stilmöbel unterm Weihnachtsbaum



Neben englischen Möbeln bietet Kai Wiechmann auch asiatische Stilmöbel an. Der Händler hat Kontakte nach Asien, so dass er diese hochwertigen Möbelstücke ohne Zwischenhändler importieren kann. Für den Kunden bedeutet das günstige Preise. Diese Möbel fügen sich optimal in das Angebot, denn der asiatische Stil harmoniert perfekt mit dem englischen. Wer diese Kombination gerne einmal sehen will, der findet ein gutes Beispiel im Palast von Brighton. Dort hat Georg IV aus England diese beiden Stilrichtungen perfekt kombiniert. Sämtliche Möbel kann der Kunde entweder selbst mitnehmen oder sich schicken lassen. Der hauseigene Lieferservice sorgt dafür, dass die Möbel unversehrt beim Kunden ankommen.





Geschenke für die Gartensaison



An Weihnachten denken die wenigsten Menschen an ihren Garten. Draußen ist es kalt, häufig liegt sogar Schnee. Wer hier gegen den Strom schwimmt, kann bei seinen Freunden einen AHA-Effekt erzeugen. Er zaubert durch ein solches Geschenk die Stimmung des Sommers in die Wohnung. Gerade für Menschen, die der kalten Jahreszeit eher skeptisch gegenüberstehen, ist das ein optimales Geschenk. Die Seite bietet den Interessierten eine große Auswahl an Teak Gartenmöbel. Teakholz ist das optimale Holz für den Einsatz im Freien. Weder Regen noch Schnee können ihm etwas anhaben. Im Onlineshop oder den Verkaufsstellen findet der Kunde vom kleinen Klappstuhl bis zur Hausbank eine reichhaltige Auswahl, die kaum Wünsche offen lässt.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.kai-wiechmann.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Firma Kai Wiechmann bietet seit 1974 ein breites Spektrum exklusiver Möbel an. So gehören Landhausmöbel, Englische Stilmöbel und Antiquitäten, Ledermöbel, und Teak Gartenmöbel zum Angebot.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kai Wiechmann e.K.

Leseranfragen:

Am Diebsteich 55, 22761 Hamburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 21.11.2016 - 17:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1427163

Anzahl Zeichen: 3389

Kontakt-Informationen:

Firma: Kai Wiechmann e.K.

Ansprechpartner: Axel Wiechmann

Stadt: Hamburg

Telefon: 040-851 49 00



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.