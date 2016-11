Avira präsentiert die neuen Sicherheits- und Performance-Pakete 2017

Tettnang, 21. November 2016 – Mit den neuen Versionen seiner Sicherheits- und Performance-Pakete macht es Avira den Anwendern noch leichter, die passende Lösung zum Schutz für ihren Digital Lifestyle zu finden: Internet Security Suite, Optimization Suite und Total Security Suite sorgen für besseren Schutz vor Ransomware und anderen Online-Bedrohungen, holen noch mehr Leistung aus dem PC und lassen Nutzer anonym und sicher im Internet surfen. Mit dem neuen Firewall Manager können sicherheitsbewusste Anwender ihre Windows-Firewall mit wenigen Mausklicks an ihre Bedürfnisse anpassen und für noch mehr Sicherheit sorgen. Alle Lösungen sind ab sofort unter www.avira.de erhältlich.

(firmenpresse) - „Wenn es um das Thema Sicherheit und Effizienz im Internet geht, haben Nutzer heutzutage ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Diese reichen von einem leistungsstarken Virenschutz über PC-Tuning-Tools bis hin zu Lösungen, mit denen man anonym im Internet surfen kann“, sagt Travis Witteveen, CEO von Avira. „Mit unseren neuen Sicherheits- und Performance-Paketen machen wir es den Anwendern noch einfacher, eine Lösung für ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden und ihr digitales Leben besser zu schützen und effizienter zu gestalten – egal ob beim Online-Shopping und -Banking, beim Surfen in öffentlichen WLANs oder beim Streamen von Filmen, Serien und Videos.“



Internet Security Suite: Premiumschutz für den PC plus Firewall Manager



Die Avira Internet Security Suite ist das Sicherheitspaket für Anwender, die Premiumschutz beim Surfen, Online-Banking und -Shopping mit noch mehr Netzwerksicherheit suchen. Das Sicherheitspaket kombiniert das in vielen Tests ausgezeichnete Avira Antivirus Pro mit dem neuen Firewall Manager für eine verbesserte Einstellung der Windows-Firewall. Die Internet Security Suite enthält:



• Avira Antivirus Pro 2017: Ransomware-Angriffe (Erpressungssoftware) sind weiter auf dem Vormarsch: Weltweit stieg in diesem Jahr die Anzahl der Attacken von Mai bis Oktober um 353 Prozent. Auch in der DACH-Region war der Anstieg in diesem Zeitraum dramatisch und hat sich verneunfacht (999 Prozent). Antivirus Pro 2017 schützt dagegen mit Künstlicher-Intelligenz-Technologie, cloudbasierter Malware-Analyse und einem verbesserten verhaltensbasierten Blockieren von verdächtigen Aktivitäten in Echtzeit. Anwender sind damit bestens gegen Ransomware, Trojaner, Viren und Phishing-Websites gewappnet.

• Der neue Firewall Manager: Die Windows-Firewall regelt den Zugriff des PCs auf das Internet und schützt Anwender vor unerwünschten Netzwerkzugriffen. Sie ist wirksam, aber auch komplex. Mit dem neuen Firewall Manager können Nutzer ihre Windows-Firewall mit nur wenigen Mausklicks konfigurieren und den Schutz optimieren. Ungewollte Datenzugriffe und -lecks lassen sich so vermeiden.





Optimization Suite: mehr Schutz und PC-Höchstleistung



Die Avira Optimization Suite (vormals Internet Security Suite) kombiniert Antivirus Pro mit System Speedup. Anwender bekommen damit klassenbeste Antiviren-Software und ein PC-Tuning-Tool, mit dem der Rechner zu Höchstleistungen aufläuft. Die Optimization Suite umfasst:



• Avira Antivirus Pro 2017

• Avira System Speedup: Computer werden mit der Zeit langsamer, da Protokolle, Junk-Dateien, Cookies und weitere Daten den Hauptspeicher, den Prozessor und die Festplatte belasten. Mit Avira System Speedup lässt sich die Leistung des PCs analysieren, Datenmüll sicher und gründlich entfernen sowie die Rechner-Startzeit optimieren. So funktioniert der Computer wieder schneller und fehlerfrei.



Total Security Suite: das Premium-Komplettpaket



Die Avira Total Security Suite lässt keine Wünsche für den sicherheitsbewussten Anwender offen: klassenbester Virenschutz, Firewall Manager, PC-Optimierung und Schutz der digitalen Identität & Privatsphäre mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN). Die Total Security Suite enthält:



• Avira Antivirus Pro 2017

• Firewall Manager

• Avira System Speedup

• Avira Phantom VPN: Avira Phantom VPN ermöglicht anonymes Surfen ohne Spuren im Internet zu hinterlassen, schützt beim Surfen in öffentlichen WLANs vor Datenspionen und verhindert Geo-Blocking von Filmen, Serien und Videos. Dafür baut Phantom VPN eine sichere Internetverbindung zwischen dem eigenen Endgerät und dem Internet auf und verschlüsselt den Datenverkehr. So wird verhindert, dass Daten und persönliche Informationen beim Surfen oder anderen Internet-Aktivitäten an öffentlichen WLANs mitgelesen werden.



Systemanforderungen

•Antivirus Pro 2017: Windows 7 (32-bit oder 64-bit) oder höher, 800 MB Speicherplatz

•System Speedup (nur für Windows): Windows 7 (32-bit oder 64-bit) oder höher, 800 MB Speicherplatz

•Phantom VPN: Windows 7 oder höher, Mac OSX 10.10 (Yosemite) oder höher, Android 4.0.3 oder höher, iOS 8 oder höher



Verfügbarkeit

Alle Sicherheitspakete sind ab sofort auf der Avira Website erhältlich.

Internet Security Suite: 44,95 €

Optimization Suite: 44,95 €

Total Security Suite: 84,95 €







Über Avira

Avira schützt Menschen in einer zunehmend vernetzten und digitalisierten Welt und erleichtert ihnen so das virtuelle Leben. Unter dem Markenzeichen des Schirms bietet das Unternehmen Softwarelösungen zur Verbesserung von Sicherheit und Performance für Windows, Android, Mac und iOS. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist Avira ein Vorreiter im Antivirenschutz. Das Produktportfolio wurde in puncto Malware-Erkennung, Leistung und Benutzerfreundlichkeit vielfach ausgezeichnet. Avira beschäftigt heute über 500 Mitarbeiter und ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Tettnang am Bodensee und weiteren Niederlassungen in München, Bukarest, Peking und im Silicon Valley. Ein Teil der Einnahmen fließt in die Auerbach Stiftung, die damit gemeinnützige und soziale Projekte fördert.



Avira Operations GmbH & Co. KG

Kommentare zur Pressemitteilung