Wege Ihre Treibstoffeffizienz zu verbessern

Selbständige Kurierfahrer werden ständig mit steigenden Treibstoffpreisen konfrontiert. Eine gute Treibstoffeffizienz ist dabei unerlässlich. Befolgen Sie diese Hinweise und Ihre Treibstoffeffizienz wird sich stark verbessern.

(firmenpresse) - Jeder selbstständige Kurierfahrer kennt die ständig steigenden Kraftstoffpreise und die Notwendigkeit, so wenig Benzin wie möglich zu verbrauchen. Indem Sie Ihren durchschnittlichen „Meile pro Gallone“-Verbrauch (MPG) verbessern, können Sie jede Menge Geld sparen. Hier sind einige Tipps, wie Sie Ihre Treibstoffeffizienz verbessern und damit Ihre jährlichen Gewinne steigern können.



Der Bleifuß



Überlassen Sie das Rennfahren den Experten. Fahren Sie nicht zu schnell an Ampeln an und fahren Sie nicht schneller als 120 km/h auf der Autobahn. Ihr MPG kann bis zu 15% fallen, wenn Sie ihre Durchschnittsgeschwindigkeit auf Autobahnen auf 100 km/h beschränken. Indem Sie langsam auf rote Ampeln zufahren, reduzieren Sie ebenfalls die Wahrscheinlichkeit, dass Sie anhalten müssen und dass das Fahrzeug zusätzlichen Treibstoff beim Anfahren verbraucht.



Verändern Sie den Oktangehalt



Es ist sehr wichtig zu wissen, dass, wenn in der Anleitung „Normal Benzin“ steht, dies auch so gemeint ist. Jedes Premiumbenzin, das Sie tanken, wird verschwendet sein. Die meisten selbständigen Kurierfahrer fahren keine Hochleistungsfahrzeuge, deshalb sollten Sie kein Geld für Premiumbenzin verschwenden.



Nutzen Sie das Internet



Nehmen Sie sich die Zeit die Benzinpreise im Internet zu vergleichen. Das verbessert nicht direkt Ihr MPG, aber wird Ihnen dabei helfen, die Treibstoffkosten zu reduzieren.



Reifenluftdruck



Der Reifenluftdruck sollte regelmäßig überprüft werden. Ein geringer Luftdruck bedeutet, dass der Rollwiderstand der Reifen erhöht ist und dies schlägt sich bei der Treibstoffeffizienz nieder. Halten Sie sich an die Empfehlung des Herstellers und stellen Sie sicher, dass der Reifenluftdruck regelmäßig überprüft wird.



Entfernen Sie den Dachgepäckträger



Obwohl manche selbständigen Kurierfahrer manchmal einen Dachgepäckträger brauchen, sollten Sie ihn abschrauben, wenn Sie ihn nicht benötigen. Der Dachgepäckträger verschlechtert die Aerodynamik Ihres Fahrzeuges, was bedeutet, dass Sie mehr Treibstoff verbrauchen. Das wiederum verschlechtert Ihr MPG.





Wechseln Sie die Luftfilter



Dieser wichtige Bestandteil des Motors muss instandgehalten werden. Er verstopft sehr leicht, und je verstopfter er ist, desto schwerer hat es der Motor Luft anzuziehen. Der reduzierte Luftstrom führt dazu, dass der Motor mehr Benzin verbrauchen muss, um den Motor am Laufen zu halten. Tauschen Sie den Filter mindestens einmal im Jahr aus und Ihr MPG wird sich auf jeden Fall verbessern.



Wechseln Sie den Ölfilter



Halten Sie den Motor in einem hervorragenden Zustand, indem Sie das Öl und den Ölfilter regelmäßig wechseln.



Neue Zündkerzen



An alten Zündkerzen lagert sich oft Kohlenstoff ab. Dies verschlechtert die Effizienz Ihres Motors. Wechseln Sie die Zündkerzen alle 50.000 km und Ihr MPG wird sich merklich verbessern.



Ultraschallreinigung der Einspritzventile



Lassen Sie die Einspritzventile regelmäßig reinigen. Wenn sie sauber sind, arbeiten sie mit einer ausgeglichenen Benzin-Luft-Mischung, was wiederum bedeutet, dass die Zylinder besser arbeiten. Die Einspritzventile müssen mithilfe von Ultraschall professionell gereinigt werden, um alle Ablagerungen zu entfernen.



Jeder selbständige Kurierfahrer, der sich an diese Hinweise hält, kann sein MPG um bis zu 15% verbessern. Dadurch können die jährlichen Ersparnisse Hunderte von Euros betragen. Das ist es definitiv wert.





