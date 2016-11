Sylt im Winter? Natürlich!

(Mynewsdesk) Mit der neuen Ausgabe des SMG-Magazins ?Natürlich Sylt? durch die kalte Jahreszeit

Windjacke statt Bikini, Glühwein statt Prosecco und menschenleere Strände statt Trubel in der Hauptsaison - das ist die andere Seite von Deutschlands nördlichster Insel, das ist Sylt im Winter. Es ist jene Zeit, in der die Insel zur Ruhe kommt, die Natur hingegen richtig aufdreht. Genau das richtige Umfeld für das Magazin ?Natürlich Sylt?, das auch in seiner aktuellen Ausgabe wieder die Einzig- und Eigenartigkeiten der Insel, ihre Ruhepole und Alltagshelden vorstellt. ?Unser Magazin erzählt Geschichten, die alltäglich und doch besonders sind, die die Insel so zeigen, wie sich wirklich ist. Echt und charaktervoll?, so Moritz Luft, Herausgeber und Geschäftsführer der Sylt Marketing Gesellschaft (SMG) über das Konzept.

Wo tief verwurzelte Tradition immer wieder auf neue Trends stößt und wo sich Vorgestern und Übermorgen im Heute arrangieren, da entstehen Biografien, wie beispielsweise die von Christan Appel. Der gebürtige Sylter kehrte nach 25 Jahren auf seine Heimatinsel zurück und sorgt nun mit seiner Kaffeerösterei für das Verwöhnaroma am Rantumer Hafen. Bestnoten bekommt auch die Akademie am Meer mit ihren Seminarräumen inmitten der Natur und Lernzielen fernab der Norm. Oder die Darter aus Morsum, die trotz ausgeprägter Ortsrivalität doch ein gemeinsames Ziel haben: das Bull´s Eye. Außerdem gibt es Antworten darauf, was es mit dem lebendigen Adventskalender auf sich hat, warum Ökokisten im Riesenformat die Drive-by-Kultur fördern und wann der erste Fotomarathon auf Sylt in Serie geht.

Nachhaltigkeit ist das Leitmotiv des SMG-Magazins, das seit sechs Jahren regelmäßig über die Insel informiert und Gäste für die Idee des sanften, ökologisch-nachhaltigen Inselurlaubs sensibilisieren will. "Natürlich Sylt" ist kostenlos bei der SMG erhältlich. Anzufordern oder als Abo frei Haus zu bestellen telefonisch unter 04651/82020 oder per E-Mail unter info(at)sylt.de. Auf www.sylt.de gibt es zudem alle Ausgaben in digitaler Darstellung.

