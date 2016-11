Attentate auf Franco: ZDFinfo mit neuer Dokuüber den Widerstand gegen den spanischen Diktator (FOTO)

Francisco Franco hatte Spanien von 1939 bis 1975 fest im Griff -

doch gab es vielfachen Widerstand gegen diesen am längsten

amtierenden Diktator im Europa des 20. Jahrhunderts. Die neue

Dokumentation "Attentate auf Franco - Widerstand gegen einen

Diktator", die ZDFinfo erstmals am Freitag, 25. November 2016, 20.15

Uhr, sendet, schildert neue Untersuchungen, wonach bis zu 30 Mal der

Versuch unternommen wurde, den Diktator zu ermorden.



Die Filmautoren Daniel Guthmann und Joachim Palutzki wollten

wissen, wer hinter den verschiedenen Attentatsplanungen steckte, was

die Attentäter antrieb und wie nah sie ihrem Ziel kamen, den

spanischen Gewaltherrscher zu ermorden. Zum ersten Mal im deutschen

Fernsehen geben die einstigen Franco-Attentäter Octavio Alberola und

Stuart Christie Auskunft über Motive und Umstände ihrer Verschwörung

gegen den Diktator. Die Begegnung mit dem heute 88-jährigen Alberola,

der damals als Chefplaner für einige Anschlagsversuche des

anarchistischen Widerstandes der 1960er Jahre verantwortlich war,

bildet den erzählerischen Rahmen für die filmdokumentarische

Rekonstruktion der Versuche, Franco zu ermorden.



Widerstand gegen Franco gab es von Anfang an: 1936 versuchte der

Bildhauer Antoni Vidal Arrabi, den Militärführer auf Teneriffa in

seinem Schlafquartier zu erschießen. Auftraggeber eines

Attentatsversuches durch den britischen Doppelagenten Kim Philby von

1937 soll der sowjetische Staatschef Stalin gewesen sein. Bei einem

Treffen Francos mit Hitler am französisch-spanischen Grenzbahnhof

Hendaye am 23. Oktober 1940 versuchte der katalanische Anarchist

Domenec Ibars beide Herrscher auf einmal zu beseitigen.



Die Dokumentation bietet gezeichnete Szenarien, die den Ablauf

einiger Attentate im Stil einer Graphic-Novel nacherlebbar machen.

Hinzu kommt umfangreiches, in Deutschland zu großen Teilen bislang



unveröffentlichtes historisches Foto- und Filmmaterial. Mit der

Rekonstruktion der missglückten Attentate gegen Franco bietet die

Dokumentation - die von ZDFinfo in Zusammenarbeit mit Phoenix

realisiert wurde - zugleich die Schilderung eines

Repressionsapparates, in dem sich die Angst eines Diktators vor

seinem eigenen Volk widerspiegelt.



Die Doku "Attentate auf Franco - Widerstand gegen einen Diktator"

ist erneut am Freitag, 2. Dezember 2016, 7.00 Uhr, in ZDFinfo zu

sehen, Phoenix sendet sie am Freitag, 16. Dezember 2016, 1.35 Uhr.



