Arvato Systems&Partner ermöglichen Experten-Austausch zu neuesten Entwicklungen in der Pharmaindustrie

?4th Serialization Symposium?

(PresseBox) -

Arvato Systems lädt gemeinsam mit Partnern die internationale Pharma-Branche zum Austausch am 6. & 7. Dezember in die Bertelsmann Repräsentanz nach Berlin ein

Aktuelle Entwicklungen und praxisnahe Beispiele für die Umsetzung der Serialisierungsanforderungen stehen im Fokus des ?4th Serialization Symposium?

Am 6. & 7. Dezember trifft sich die Pharmabranche bereits zum vierten Mal zum Serialization Symposium. Im Vordergrund der Veranstaltung, in den Vorträgen, Workshops und Diskussionen stehen praxisnahe Szenarien für die erfolgreiche Umsetzung der Serialisierungsanforderungen auf nationaler und internationaler Ebene. Etablierte Unternehmen und erfahrene Ansprechpartner stehen den Gästen für einen direkten Austausch zur Verfügung.

Unter dem Motto ?Power your Serialization? stehen an zwei Tagen in Berlin die globalen Anforderungen der Serialisierung von Arzneimittel-verpackungen im Fokus. Immer mehr Länder bringen entsprechende Gesetze auf den Weg und setzen verbindliche Zeitvorgaben für die Umsetzung einer lückenlosen Serialisierung verschreibungspflichtiger Medikamente.

Die Umsetzung der weltweit unterschiedlichen technischen Anforderungen stellt Pharmaunternehmen vor neue Herausforderungen. Die Implementierung einer Serialisierungslösung erfordert die Anpassung bereits vorhandener Prozesse und Systeme entlang der Supply Chain, zudem sind die Fristen und Regularien fixiert oder befinden sich bereits in der Umsetzung.

?Wir freuen uns, in diesem Jahr erneut viele internationale Experten der Pharmaindustrie zusammenzubringen und über die wirklich wichtigen Meilensteine praxisorientiert zu diskutieren und einen Blick in die Zukunft zu werfen?, so Peter Koop, verantwortlicher Vice President Healthcare bei Arvato Systems. ?Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir eine ganzheitliche Sicht auf dieses komplexe und für alle Akteure herausfordernde Thema.?



Das ?4th Serialization Symposium? wird von Arvato Systems gemeinsam mit den Partnern Systec & Services, ACS PharmaProtect, Advanco, Antares Vision, OCS, Omron, Optel Vision sowie REA JET veranstaltet.

Über Systec & Services

Seit 2002 ist Systec & Services eine feste Größe in der Life Sciences Industrie. Als Berater und Lösungsanbieter für produktionsnahe Fragestellungen unterstützt Systec & Services erfolgreich zahlreiche Unternehmen ? vom kleineren Lohnhersteller bis zu global aufgestellten Konzernen. Mit Arvato Systems besteht eine strategische Partnerschaft. www.systec-services.de

Über ACS PharmaProtect

Die ACS PharmaProtect GmbH ist Teil der securPharm-Initiative und betreibt das Datenbanksystem der pharmazeutischen Industrie zur Echtheitsprüfung von Arzneimitteln in Deutschland gemäß den Vorgaben der delegierten Verordnung. Gesellschafter der ACS sind zu gleichen Teilen die Pharmaverbände BAH, BPI und vfa. www.securpharm.de

Über Advanco

Advanco ist ein großes internationales Unternehmen in der Pharmaindustrie für die Integration von Lösungen für Item Level Serialisierung mit 10 Jahren Erfahrung in der Serialisierung von Verpackungen basierend auf der Überwachung von Supply Chain Vorgängen sowie Traceability unter Einhaltung der Gesetzgebungen. Advanco ist seit 35 Jahren als Systemintegrator in verschiedenen Branchen tätig. www.advanco.com

Über Antares Vision

Antares Vision, führender Anbieter von T&T Lösungen für die Pharma- Industrie hat weltweit in über 150 Werken mehr als 950 Serialisierungs-Linien installiert. In 50+ Ländern liefert Antares schlüsselfertige Lösungen für HW und SW von Ebene 1 bis zum Übertragen der Seriennummern an nationale Datenbanken. www.antaresvision.de

Über OCS

OCS ist der innovative Partner für offene, modulare und hochperformante Track & Trace Lösungen (Traceable Quality System ? TQS). Als 100% Tochter der Wipotec, Weltmarktführer in der dynamischen Wägetechnologie, steht OCS für Qualität ?Made in Germany?, Flexibilität und eine tiefe Branchenkompetenz. www.ocs-cw.com

Über Omron

Omron Corporation ist ein global führender Automationshersteller. 1933 gegründet hat Omron mehr als 37.500 Mitarbeiter in 35 Ländern. Ein wachsendes Partnernetzwerk bietet Level 1 bis 3 Lösungen für Serialisierung und Aggregation u.a. für die Branchen Pharma, Medizin-technik, Nahrungs- und Genussmittel. www.industrial.omron.eu/...

Über Optel Vision

Optel Vision integriert automatisierte Inspektions- und Serialisierungs-systeme in pharmazeutische Produktionslinien. Als weltweiter Marktführer besteht Optel Vision?s großer Kundenstamm aus 8 der 10 weltgrößten Generikahersteller. www.optelvision.com

Über REA JET

Als deutscher Hersteller von Kennzeichnungstechnik zeigt REA JET Lösungen für die Pharmazeutische Industrie: hochauflösende Tintenstrahl-drucker, Lasersysteme, Etikettier Technik, sowie REA VERIFIER Code Prüfgeräte für 1D und 2D-Codes. REA JET und REA VERIFIER sind Geschäftsbereiche der REA Elektronik GmbH. www.rea-jet.de



Als global agierender Next Generation IT Systemintegrator konzentriert sich Arvato Systems auf Lösungen, die die digitale Transformation unserer Kunden unterstützen. Wir nutzen das Know-how und das hohe technische Verständnis von mehr als 3.000 Mitarbeitern an weltweit über 25 Standorten. Im Verbund der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Arvato können wir gesamte Wertschöpfungsketten gestalten.

Im Healthcare-Segment deckt Arvato Systems die gesamte Prozesskette End-to-End mit eigenen Serialisierungslösungen ab. Diese unterstützen sowohl einzelne produzierende Unternehmen als auch nationale Verifikationssysteme. Von der European Medicines Verification Organisation (EMVO) wurde Arvato Systems als offizieller Service Provider ausgewählt. Dabei greifen wir auf ein eigenes Team von Serialisierungsexperten zurück, das bereits zahlreiche Projekte im internationalen Umfeld realisiert hat.

Darüber hinaus integrieren wir passende digitale Prozesse und übernehmen den Betrieb sowie die Betreuung von Systemen. Lösungen von Arvato Systems überzeugen durch die einzigartige Kombination aus internationaler IT-Engineering-Excellence, der offenen Denkweise eines Global Players und dem leidenschaftlichen Engagement unserer Mitarbeiter. Wir gestalten unsere Geschäftsbeziehungen persönlich und partnerschaftlich mit unseren Kunden. So erzielen wir gemeinsam nachhaltig Erfolge.www.IT.arvato.com





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Als global agierender Next Generation IT Systemintegrator konzentriert sich Arvato Systems auf Lösungen, die die digitale Transformation unserer Kunden unterstützen. Wir nutzen das Know-how und das hohe technische Verständnis von mehr als 3.000 Mitarbeitern an weltweit über 25 Standorten. Im Verbund der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Arvato können wir gesamte Wertschöpfungsketten gestalten.

Im Healthcare-Segment deckt Arvato Systems die gesamte Prozesskette End-to-End mit eigenen Serialisierungslösungen ab. Diese unterstützen sowohl einzelne produzierende Unternehmen als auch nationale Verifikationssysteme. Von der European Medicines Verification Organisation (EMVO) wurde Arvato Systems als offizieller Service Provider ausgewählt. Dabei greifen wir auf ein eigenes Team von Serialisierungsexperten zurück, das bereits zahlreiche Projekte im internationalen Umfeld realisiert hat.

Darüber hinaus integrieren wir passende digitale Prozesse und übernehmen den Betrieb sowie die Betreuung von Systemen. Lösungen von Arvato Systems überzeugen durch die einzigartige Kombination aus internationaler IT-Engineering-Excellence, der offenen Denkweise eines Global Players und dem leidenschaftlichen Engagement unserer Mitarbeiter. Wir gestalten unsere Geschäftsbeziehungen persönlich und partnerschaftlich mit unseren Kunden. So erzielen wir gemeinsam nachhaltig Erfolge.www.IT.arvato.com





Dies ist eine Pressemitteilung von

Arvato Systems GmbH

Datum: 21.11.2016 - 17:03

Sprache: Deutsch

News-ID 1427186

Anzahl Zeichen: 7503

Kontakt-Informationen:

Firma: Arvato Systems GmbH

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 89 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung