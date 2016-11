Beauty Live Kalkar 2016: Bunt, vielseitig und locker

(LifePR) - Schönes, Elegantes, Gesundes, Entspannendes, Flippiges, Überraschendes und Außergewöhnliches beherrschte die zweitägige Fachmesse ?Beauty Live 2016?. Mehr als 7.000 Besucher durfte das Messe- und Kongresszentrum Kalkar am vergangenen Wochenende begrüßen. Wer kam brachte Lust zum Ausprobieren mit: Ob nun neue Lockenstäbe, trendige Designs für Nägel, Permanent-Make-up oder der bequeme ergonomische Stuhl für das Studio - Friseur(in), Kosmetiker(in), Nageldesigner(in) und Co. konnten natürlich zunächst selbst testen, was dem Endkunden angeboten werden soll. Viel Spaß und der Mut ?mal etwas Anderes? auszuprobieren gehörte hier mit dazu. Etwas fürs Auge boten die zahlreichen Shows und Wettbewerbe im Rahmen des Bühnenprogramms. Vielerorts wurden direkt Einkäufe von Produkten getätigt und Geschäftstermine vereinbart. Das Ambiente: bunt, vielseitig und locker!

Auch das Datum für das kommende Jahr steht bereits fest. Am Samstag, den 25. und Sonntag, den 26. November heißt es wieder ?Schön, schöner, Beauty Live Kalkar 2017?.





Wunderland Kalkar

Datum: 21.11.2016

