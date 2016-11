PALFINGER Platforms mit breitem Portfolio für die Baumpflege

(PresseBox) - Bei einem Besuch des Fachverbands der Baumpfleger im Werk Krefeld konnten sich die Gäste von den Vorteilen der PALFINGER Hubarbeitsbühnen beim Einsatz an hohen Bäumen überzeugen. Im Fokus standen die neue P 250 BK und das Raupenfahrzeug P 150 AJTK.

Fachverband der Baumpfleger testete die neuen Modelle P 250 BK und P 150 AJTK

Die zeitgemäße Baumpflege in Gärten oder Parks kommt nicht ohne Hubarbeitsbühnen aus. Sie helfen den Baumpflegern sicher an ihren Einsatzort zu gelangen und dort effizient zu arbeiten. Reichweite, Stabilität und Sicherheit sind nur einige Eigenschaften, die den Baumpflegern wichtig sind. Das wurde beim Besuch des Fachverbands der Baumpfleger bei PALFINGER Platforms im Werk Krefeld in Deutschland erneut unterstrichen. Die Gäste konnten eine breite Palette von Hubarbeitsbühnen ausführlich testen. Im Mittelpunkt standen die neue P 250 BK, ein Modell aus der Light-Klasse, und das Raupenfahrzeug P 150 AJTK. Beide Geräte ergänzen das breite Portfolio von PALFINGER Hubarbeitsbühnen für die Baumpflege perfekt.

Unübertroffene Reichweite

Die P 250 BK ist für eine Arbeitshöhe von 25 Metern ausgelegt und kommt mit geradem Arbeitskorb auf eine Reichweite von 16,90 m. Damit ist sie in ihrer Klasse einsame Spitze. Neben der großen Reichweite ist die Leichtbauweise ein Vorteil, der gerade in der Baumpflege zählt. Der Arbeitskorb und das Teleskopsystem sind wie bei allen Modellen der Light-Klasse mit Strangpressprofilen gefertigt. Damit bleibt eine auf ein Euro 6 Fahrgestell aufgebaute P 250 BK mit Fahrer und Beifahrer unter einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Für das Steuern des Fahrzeugs samt Hubarbeitsbühne reicht ein Pkw-Führerschein. Aluminium ermöglicht eine große Wandstärke ? das macht die Hubarbeitsbühne besonders robust und stabil. Die Anwender schätzen außerdem die komfortable Stützensteuerung und die Aufstellautomatik. Der Baumpfleger muss nicht im Arbeitskorb stehen, um das Gerät abzustützen. Er kann die gewünschte Konfiguration auch von einem separaten Bedienpanel am Aufstieg einrichten.



Hubarbeitsbühne auf Raupen

An Einsatzorten, wo es mit einer auf einem Lkw montierten Hubarbeitsbühne eng wird, ist die P 150 AJTK die Lösung. Die kompakte Hubarbeitsbühne ist auf ein Raupenfahrzeug aufgebaut und damit besonders wendig. Mit einer Durchfahrbreite von 780 mm ist sie auch in schmalen Hinterhöfen und engen Gassen mobil. Auch weicher oder unebener Untergrund ist für das Raupenfahrzeug kein Problem. Das Modell ist auf eine Arbeitshöhe von 15 Metern ausgelegt. Die P 150 AJTK ist ? ebenso wie die P 250 BK - mit einem für die Baumpflege notwendigen Korbarm ausgestattet.

PALFINGER Platforms bietet eine breite Palette von Hubarbeitsbühnen, die sich optimal für die Baumpflege eignen. Damit kann ein Unternehmen den notwendigen Gerätepark mit einem Hersteller abdecken. Ein Ansprechpartner für Wartung und Service ist ebenso ein Vorteil wie die einheitliche Systematik bei der Bedienung der Hubarbeitsbühnen. Das spart Zeit und Geld und erhöht die Sicherheit der Anwender. Das Treffen mit dem Fachverband der Baumpfleger, bei dem 17 Personen teilnahmen, ermöglichte einen Erfahrungsaustausch und diente dazu, die Hubarbeitsbühnen von PALFINGER Platforms noch besser auf die Anforderungen dieses wichtigen Einsatzsegments abzustimmen.



PALFINGER zählt seit Jahren zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Als multinationale Unternehmensgruppe mit Sitz in Salzburg erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 8.995 Mitarbeitern 2015 einen Gesamtumsatz von rund 1.229,9 Mio EUR.

Der Konzern verfügt über Produktions- und Montagestandorte in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. Innovation, weitere Internationalisierung und Flexibilisierung der Produkte, Dienstleistungen und Prozesse bilden die Säulen der Unternehmensstrategie. Am Weltmarkt für hydraulische Ladekrane gilt PALFINGER nicht nur als Markt-, sondern auch als Technologieführer. Mit über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkten in über 130 Ländern auf allen Kontinenten ist PALFINGER immer in Kundennähe.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

