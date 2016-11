RB Leipzig auf den Spuren von Leicester City? / Tipico zählt Aufsteiger inzwischen zu den Titel-Favoriten

(ots) - RB Leipzig mischt die Fußball-Bundesliga

ordentlich auf und ist seit dem Wochenende erstmals Spitzenreiter vor

dem FC Bayern München. Kann der Aufsteiger tatsächlich das deutsche

Leicester City werden? Nicht nur BVB-Trainer Thomas Tuchel traut RB

inzwischen den Titel zu, auch Tipico zählt Leipzig bereits zu den

heißesten Anwärtern auf die Deutsche Meisterschaft.



Der Sportwettenanbieter handelt die Senkrechtstarter nach dem 11.

Spieltag mit einer Meister-Quote von 9,0. Lediglich Top-Favorit und

Rekordmeister FC Bayern München mit einer Quote von 1,2 und der BVB

(Quote: 7,0) stehen noch vor dem derzeitigen Tabellenführer. Der

Höhenflug von RB kommt aber auch für die Buchmacher überraschend. Zum

Vergleich: Vor dem ersten Spieltag lag die Quote bei Tipico auf

Leipzigs Titelgewinn noch bei 200:1.



Damit wird der Aufsteiger höher gehandelt als Leicester City in

der vergangenen Premier League-Saison. Die Quote von Tipico auf

Leicesters überraschenden Titel-Coup lag vor Beginn der Spielzeit

2015/16 bei 2000:1. Englische Buchmacher hielten es sogar für

wahrscheinlicher, dass die Queen zu Weihnachten 2015 an der Spitze

der britischen Single-Charts steht (1000:1). So unwahrscheinlich

scheint der Leipziger Titelgewinn dann doch nicht.



Anmerkung: Quotenänderungen vorbehalten. Stand: 21. November 2016,

17:00 Uhr. Zum aktuellen Online-Wettangebot: www.tipico.de



