WAZ: Alarmierende Statistik

- Kommentar von Tobias Blasius zum Auto-Vandalismus

(ots) - Die Bilder von brennenden Autos schienen lange vor

allem zu den schwer erträglichen Auswüchsen der ritualisierten

Mai-Krawalle in Berlin und Hamburg zu gehören. Seit einigen Jahren

ist jedoch unübersehbar, dass auch in Städten wie Aachen oder Bochum

offenbar aus purer Lust an der Zerstörung gezündelt wird. Die

Statistik des Innenministeriums liefert hier alarmierende Hinweise.



Für das allgemeine Sicherheitsgefühl ist das demolierte oder gar

abgefackelte Auto kaum weniger einschneidend als der

Wohnungseinbruch. Für den Geldbeutel fast noch schlimmer:

Vandalismus-Opfer bleiben nicht selten auf einem Gutteil ihrer Kosten

sitzen. Sie rufen zu Recht nach mehr Polizei und konsequenterer

Strafverfolgung. Gegen nächtliche Randale, die sich willkürlich ihren

Ort sucht, wirkt der Staat bislang ohnmächtig.



Dass etwas in Schieflage in Nordrhein-Westfalen geraten ist, lässt

sich angesichts der Zahlenreihen der vergangenen zehn Jahre nicht

länger leugnen. Das einst seltene Phänomen der Auto-Brandstiftung

greift heute in ganz normalen Wohnsiedlungen um sich, ohne dass

bislang ein Konzept dagegen zu erkennen wäre.







