taz-Kommentar von Svenja Bergtüber neue Kompetenzen für das Bundeskartellamt

(ots) - Verbraucherrechte zu stärken, wie es die

Bundesregierung mit neuen Kompetenzen für das Bundeskartellamt

anscheinend plant, ist erst einmal gut. Denn Kunden sind derzeit eher

mäßig vor unlauteren Geschäftspraktiken geschützt. Das Problem: die

Idee, dass die Wirtschaft sich quasi selbst reguliert - weil

Unternehmen ihre Konkurrenten schon abmahnen, wenn die auf Plakaten

das Kleingedruckte zu klein drucken oder im letzten Schritt des

Onlineeinkaufs noch mal obskure Gebühren in den virtuellen

Einkaufswagen legen - funktioniert nicht. Nein, besser dem

Konkurrenten nichts tun, sonst schaut der am Ende auch bei einem

selbst genauer hin - dieses Denken scheint durchaus verbreitet zu

sein. Stärkere Verbraucherrechte sind also nötig. Aber so?



Das fängt schon beim Fokus an: Ja, es könnte durchaus lehrreich

sein, wenn eine Behörde gegen ein Unternehmen vorgeht, das massenhaft

Spams versendet. Genauso wichtig ist aber, dass sie dabei nicht die

illegalen Werbesendungen übersieht, die tagtäglich in den Briefkästen

landen. Und wenn ein Onlineshop versucht, mit illegal gekauften Daten

telefonisch Kunden zu akquirieren, ist das nicht weniger

problematisch als ein fehlender Kostenpflichtig-bestellen-Button auf

einer Webseite. Überhaupt, der Kostenpflichtig-Button. Der wurde vor

vier Jahren auch als ultimative Lösung gegen Abzocke im Netz

gehandelt. Und? Kann nicht so revolutionär gewesen sein, oder hätte

sich die Bundesregierung sonst den Plan mit dem Kartellamt

ausgedacht?



Was immer also der Gedanke hinter der Kompetenzerweiterung ist -

das bedingungslose Streben nach einem starken Verbraucherschutz ist

es wohl nicht. Schließlich werden andere, wirksamere Wege,

Verbraucherrechte zu verbessern, vernachlässigt. Sammelklagen zum

Beispiel. Dafür bräuchte es nicht einmal zusätzliche Behördenstellen.

Und die Verbraucher könnten selbst entscheiden, was sie eigentlich am



meisten stört.







