Mitteldeutsche Zeitung: zu London und Steuern

(ots) - Theresa May will die Unternehmenssteuern auf das

niedrigste Niveau innerhalb der 20 führenden Wirtschaftsnationen

senken. Sie verfolgt damit eine törichte, gefährliche und zudem

höchst nationalistische Politik. Den Wettlauf um die günstigsten

Bedingungen für Apple, Toyota oder Shell kann nur ein Land gewinnen.

Schon bald wird ein anderer Staat mit einem noch attraktiveren

Dumpingangebot folgen. Nutznießer eines solchen staatlichen

Konkurrenzkampfes sind die internationalen Konzerne und ihre

Aktionäre. Ob May mit ihrer Strategie wirklich etwas für ihre Heimat

gewinnt, ist fraglich.Vom sozialen Ausgleich braucht man nicht mehr

zu reden, wenn eine Regierung den Unternehmen solche Geschenke

anbietet.







Datum: 21.11.2016 - 19:08

