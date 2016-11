Werder Bremen-Presseservice: (Sperrfrist bis 19.30 Uhr!) Kurs gehalten, wirtschaftliche Ziele erreicht - Werder präsentiert 2,8 Mio Euro Gewinn

Kurs gehalten und wirtschaftliche Ziele erreicht! So lauteten die

Botschaften des Präsidiums des Sport-Vereins "Werder" von 1899 e.V.

und der Geschäftsführung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA am

Montagabend auf der Mitgliederversammlung des SV Werder Bremen. Die

wirtschaftlichen Eckdaten der Grün-Weißen für das am 30.06.2016

abgelaufene Geschäftsjahr können sich trotz sportlich schwierigen

Fahrwassers sehen lassen. Das geschäftsführende Präsidium um

Präsident Dr. Hubertus Hess-Grunewald, Vize-Präsident Jens Höfer und

Schatzmeister Axel Plaat konnten den Mitgliedern erneut stabile

Zahlen vorlegen. Die Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft um den

Vorsitzenden Klaus Filbry, sowie die Geschäftsführer-Kollegen Frank

Baumann und Dr. Hubertus Hess-Grunewald, hoben hervor, dass sie den

angekündigten Abschluss des Konsolidierungskurses umsetzen konnten

und Werder mit einem positiven Jahresabschluss wirtschaftlich

gestärkt für die Herausforderungen der Zukunft aufgestellt haben.



Die Führung des Sport-Vereins "Werder" von 1899 e.V. konnte den

Mitgliedern einen Jahresüberschuss von gut 71.000 Euro (im Vorjahr

236.000 Euro) präsentieren. Der Umsatz lag bei 3,8 Mio Euro (im

Vorjahr 3,9 Mio Euro). Das Eigenkapital des Sport-Vereins bleibt

damit wie im Vorjahr bei 12,7 Mio Euro. Präsident Dr. Hubertus

Hess-Grunewald sagte dazu: "Die Zahlen sind das Ergebnis engagierter

Arbeit in den Gremien und an der Basis. Haben wir unser Ergebnis im

vergangenen Jahr noch durch Sondereinnahmen aufgrund von

Immobilienverkäufen erreicht, kommen wir diesmal ganz ohne solche

Effekte auf das leicht positive Ergebnis. Der Verein ist ein stabil

und gesund aufgestellt. Wir können uns mit großem Selbstbewusstsein



in die Arbeit der nächsten Jahre stürzen."



Auch die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA, eine 100-prozentige

Tochtergesellschaft des Sportvereins, präsentierte wie im Vorjahr das

gesamte Konzernergebnis, in der auch alle Tochterunternehmen mit

Mehrheitsanteil sichtbar werden müssen (Fan-Service GmbH und

Cashless-Payment GmbH). Der Konzernumsatz 2015/2016 beträgt 108,1 Mio

Euro (Konzernumsatz im Vorjahr 103,6 Mio Euro) und ist verbunden mit

einem positiven Nachsteuerergebnis von 2,8 Mio Euro (Konzernergebnis

im Vorjahr -5,9 Mio Euro). Das Eigenkapital konnte damit gestärkt

werden. Die Eigenkapitalquote und liegt nun prozentual im unteren

zweistelligen Bereich.



Klaus Filbry, der als Vorsitzender der Geschäftsführung die Zahlen

präsentierte, sagte zu diesem Ergebnis: "Wir haben im vergangenen

Jahr gesagt, dass wir auf die Ziellinie der Konsolidierung eingebogen

sind und wir haben den Kurs konsequent gehalten. Wir können darauf

aufbauend auch bei sportlich schwierigem Fahrwasser mutig die Segel

setzen. Wir haben dabei nie unsere Balance aus sportlicher

Wettbewerbsfähigkeit, gesellschaftlicher Verantwortung und

wirtschaftlicher Vernunft aus den Augen verloren und werden diese

Haltung auch nicht wieder aufgeben."



Die Werder Bremen GmbH & Co KG aA erreichte mit diesem Ergebnis

von 108,1 Mio Euro die bisher beste Bilanz für eine Spielzeit ohne

internationalen Wettbewerb. Die Rekordzahl aus dem Vorjahr (103,6 Mio

Umsatz) wurde um 4,5 Mio Euro übertroffen.







