Badische Neueste Nachrichten: Gabriel muss sich entscheiden - Kommentar von RUDI WAIS

(ots) - Angela Merkel hat sich entschieden - nun ist die

SPD am Zug. Sigmar Gabriel hält zwar trotzig an seinem Plan fest, den

sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten erst Ende Januar zu benennen.

Doch je länger er zögert, umso mehr manifestiert sich der Eindruck,

dass der Parteichef und seine Genossen nicht wissen, was sie wollen

sollen, wieder einmal.







