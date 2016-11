PowerbyProxi gibt erstes modulares drahtloses Energieübertragungssystem der Welt bekannt

(ots) - PowerbyProxi, der

Entwickler der weltweit sichersten und fortschrittlichsten Lösung zur

drahtlosen Energieübertragung, stellt das erste modulare drahtlose

Energieübertragungssystem in dieser Woche auf der SPS Drives

(https://www.mesago.de/en/SPS/For_visitors/Profile/index.htm) in

Nürnberg, Deutschland, vor.



Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161120/441456



Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160905/404042LOGO



Als erstes System seiner Art ermöglicht das modulare und

konfigurierbare Proxi-Module Kunden die mühelose Anpassung und

Integration von drahtloser Energieübertragung in ihre Produkte.



Es erreicht die höchste Energiedichte aller Lösungen auf dem Markt

und bietet eine maximale Gesamteffizienz von 91 %. Seine innovative

Konstruktion und bisher unerreichte Leistung verringern Energie- und

Wärmeverluste. Darüber hinaus bietet es Fremdkörpererkennung (Foreign

Object Detection - FOD) für zusätzliche Sicherheit, dynamische

Kopplung (Dynamic Pairing) für einen sofortigen und automatischen

Anschlussabgleich sowie Proxi-Com (optional) für alle geläufigen

Datenkommunikationsprotokolle.



"Das Proxi-Module wird die drahtlose Energieübertragungsindustrie

revolutionieren", so Fady Mishriki, Geschäftsführer von PowerbyProxi.

"Bisher waren drahtlose Energieübertragungslösungen wegen ihrer

Inflexibilität auf maßgeschneiderte Produkte beschränkt. Was bei

einer Anwendung funktionierte, war bei einer anderen nur selten

kompatibel."



"Unser Ziel war es, die Zugänglichkeit von drahtloser

Energieübertragung für unsere Kunden zu erhöhen, indem wir eine

Lösung mit überlegener Anpassbarkeit, Flexibilität und

Integrierbarkeit liefern. All das zu einem sehr attraktiven Preis.

Nun, da so zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten im Angebot und

viele weitere in Entwicklung sind, können Kunden drahtlose



Energieübertragung leicht individuell an ihre jeweiligen Bedürfnisse

anpassen", erklärte Mishriki.



Das Proxi-Module ist CE- und RoHS-zertifiziert sowie FCC-konform,

was es Kunden gestattet, drahtlose Energieübertragung schnell in ihre

jeweiligen Produkte ohne zusätzliche Unsicherheiten und Kosten zu

implementieren.



"Wir haben bereits eine Reihe von Vorserienmodellen an ausgewählte

Kunden in einer großen Bandbreite von Anwendungen mit

unterschiedlichen Stärke-/Größen- und Leistungsanforderungen

geliefert. Das bisherige Feedback war überwältigend positiv", sagte

Mishriki.



Das Proxi-Module kommt zunächst für eine Energieübertragung von

bis zu 100 Watt auf den Markt, wobei zukünftige Versionen mit höherer

Leistung und neuen Konfigurationsoptionen bereits in Vorbereitung

sind. Diese Lösungen ergänzen die bestehende Produktpalette von

PowerbyProxi an einsatzfertigen Produkten, die eine sichere und

zuverlässige Energieübertragung von 1 Watt bis 1 Kilowatt bieten,

jedoch zu wesentlich niedrigeren Kosten.



Technische Spezifikationen und Informationen zum Einkauf des

Proxi-Module-Systems erhalten Sie auf der PowerbyProxi-Webseite

(http://www.powerbyproxi.com/products/proxi-module/), oder indem Sie

PowerbyProxi direkt kontaktieren.



Informationen zu PowerbyProxi



Aufbauend auf einer über zehnjährigen Grundlagenforschung wurde

PowerbyProxi 2007 als Ableger des weltweit führenden Wireless Power

Center of Excellence der University of Auckland gegründet. Wir

konstruieren und entwickeln sichere, hocheffiziente drahtlose

Energieübertragungstechnologie mit hoher Dichte. Dabei vermarkten wir

unsere Technologie durch Lizenzpartnerschaften in

Unterhaltungselektronikmärkten und direkten Endproduktvertrieb in

sonstigen Märkten. Wir lösen erfolgskritische Probleme in

anspruchsvollen und schwierigsten industriellen Umgebungen, in denen

es auf die zuverlässige Versorgung mit kontinuierlicher Energie

ankommt. Weitere Informationen finden Sie auf: www.powerbyproxi.com



