Rheinische Post: NRW-Landesverwaltung kränkelt oft

(ots) - Der Krankenstand in der Landesverwaltung hat

einen neuen Höchststand erreicht. Die 144.647 untersuchten

Mitarbeiter des Landes meldeten sich im vergangenen Jahr zusammen an

2,73 Millionen Tagen krank. Das geht aus dem noch unveröffentlichten

Krankenstandsbericht der Landesregierung hervor, der der Rheinischen

Post (Dienstagsausgabe) vorliegt. Bezogen auf die Anzahl der

Beschäftigten stieg die Quote der Krankentage auf 7,82 Prozent: Im

Schnitt waren die Mitarbeiter also an 7,82 Prozent ihrer Arbeitszeit

krank. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 7,46 Prozent und im Jahr 2011

bei 7,35 Prozent. Die höchste Krankentagequote weist derzeit der

Bereich von Arbeitsminister Rainer Schmeltzer (SPD) mit 11,15 Prozent

auf, gefolgt vom Bereich des Bauministers Michael Groschek (SPD) mit

9,76 Prozent. Die niedrigste Krankentagequote hat derzeit der Bereich

von Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne) mit 6,23 Prozent.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.11.2016 - 19:37

Sprache: Deutsch

News-ID 1427205

Anzahl Zeichen: 1223

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 104 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung