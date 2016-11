Lausitzer Rundschau: Zaudern und zögern



SPD will die K-Frage erst Ende Januar beantworten

(ots) - Angela Merkel wirft erneut ihren Hut in den Ring,

und was macht die SPD? Sie wartet ab. Merkels Herausforderer soll

erst Ende Januar feststehen. Sollte es wirklich bei diesem Zeitplan

bleiben, werden bleierne Wochen ins Land gehen. Jedenfalls für die

SPD. Dabei hatte Sigmar Gabriel kürzlich die Richtung vorgegeben, als

der Parteichef erklärte: So lange in der Union nicht Klarheit

herrsche, ob Merkel noch einmal antrete, sei die SPD "unter gar

keinem Druck". Nun hat Merkel sich erklärt, und die SPD steht also

unter Druck. Nichts anderes bedeutet Gabriels Ansage im

Umkehrschluss. Und es gibt ja auch keinen vernünftigen Grund, den

Namen des SPD-Herausforderers erst in zwei Monaten mitzuteilen. Zumal

sich an der politischen Großwetterlage bis Ende Januar wohl kaum

etwas ändern wird. Gabriel und Martin Schulz sollten die Sache

schleunigst besprechen und die K-Frage abräumen. Es gibt Wichtigeres.

Nach dem Wiederantritt von Merkel wollen die Leute wissen, woran sie

mit der SPD sind. Und dann kann man endlich über Inhalte reden.







21.11.2016

