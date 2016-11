Lausitzer Rundschau: Nicht die Tür zuschlagen



Das Europaparlament debattiert über die EU-Beitrittsgespräche mit Ankara

(ots) - Es ist die Türkei, die sich in diesen dramatischen

Monaten von Europa entfernt. Sie geht unter dem immer autoritärer

auftretenden Recip Tayyip Erdogan auf Distanz zu den westlichen

Werten. Elementare Rechte der Demokratie werden verletzt. Erdogan

bringt sogar neue Bündnispartner für das strategisch wichtige Land am

Bosporus und eine Hinwendung zum Osten der Welt ins Gespräch. Die

Entfremdung könnte kaum größer sein. Soll Europa tatenlos

zusehen? Oder ist es überfällig, eine Zäsur zu setzen und endlich

die Beitrittsgespräche des Landes mit der EU einseitig aufzukündigen?

Darüber debattiert heute das Europaparlament. Es besteht kein

Zweifel: Die Türkei ist gerade weiter entfernt von europäischen

Werten als jemals zuvor. In der Verfassung, in der das Land aktuell

ist, hat es nichts in der Gemeinschaft verloren. Und dennoch wäre es

ein Fehler, die Gespräche abzubrechen. Wie gesagt: Die

Beitrittsgespräche sind weit davon entfernt, erfolgreich beendet zu

werden. Noch kein einziges Kapitel, das die Türkei auf dem Weg nach

Europa abarbeiten muss, ist abgeschlossen. Die Gespräche sind aber

ein Symbol, das man nicht aufs Spiel setzten sollte. Sie stehen für

einen Annäherungsprozess von Istanbul an Europa. Wie jedes andere

Land auch, das sich um die Mitgliedschaft im Club bemüht, musste sich

die türkische Regierung dafür zu Reformen bekennen, sie verabschieden

und konsequent umsetzen. Es geht dabei um unsere Werte wie

Gewaltenteilung, Religionsfreiheit und Minderheitenrechte. Die

Beitrittsgespräche sind durchaus als Prozess zu verstehen, bei dem

der Weg das Ziel ist. Auch wenn zuletzt die Rückschritte dominierten,

vorher gab es Fortschritte. Die Gespräche nun zu beenden hieße, diese

Erfolge der Vergangenheit zu entwerten und abzuschreiben. Die EU war

all die Jahre über der Anker für Reformen in der Türkei. Brüssel darf



ihn daher jetzt auch nicht lichten. Zumal im Bereich der

Handelsbeziehungen die Errungenschaften nicht zu übersehen sind. Die

türkische Volkswirtschaft hat sich seit dem formalen Beginn der

Verhandlungen im Oktober 2005 modernisiert, sie ist zu einem immer

wichtigeren Partner gerade deutscher Unternehmen geworden. An

dieser Stelle sollte die Politik der Europäer ansetzen. Anstatt

symbolhaft die Gespräche zu beenden, sollte Brüssel bereit sein,

seine wirtschaftliche Stärke in die Waagschale zu werfen. Gerade

laufen die Verhandlungen über eine Vertiefung der seit 1995

bestehenden Zollunion zwischen der Türkei und der EU. Erdogan ist

ohnehin alarmiert, weil die türkische Währung drastisch gefallen ist.

Jetzt die Gespräche über die Vertiefung der Zollunion auf Eis zu

legen, mit Verzögerungen drohen, das täte Erdogan weh. Das wäre eine

Sprache, für die er eher empfänglich wäre.







