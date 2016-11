Kölner Stadt-Anzeiger: Vorabmeldung Kölner Stadt-Anzeiger



Ex-FDP-Generalsekretär Patrick Döring kandidiert nicht wieder für den Bundestag

(ots) - Köln. Der ehemalige FDP-Generalsekretär Patrick

Döring hat eine erneute Kandidatur für den Bundestags im kommenden

Jahr ausgeschlossen. Das sagte der 43-Jährige dem "Kölner

Stadt-Anzeiger" (Dienstagsausgabe). "Ich stehe der Partei gerne

weiter mit Rat und Tat zur Seite, dafür hänge ich an ihr zu sehr und

unterstütze Christian Lindner und meine Freunde in Niedersachsen wo

ich kann", sagte Döring. "Aber zurück in die Doppelbelastung

zwischen Verantwortung im Unternehmen und einem Bundestagsmandat, das

ist zurzeit nicht möglich. Ich bin gern Vorstand von zwei wachsenden

Versicherern mit mehr als 600 Mitarbeitern. Das geht jetzt vor", so

Döring weiter.



Döring war von 2012 bis 2013 Generalsekretär der FDP unter dem

damaligen Vorsitzenden Philipp Rösler. Nach dem Ausscheiden der

Partei aus dem Bundestag 2013 zog sich der studierte

Wirtschaftswissenschaftler aus der Bundespolitik zurück und widmete

sich wieder Vollzeit seinem Job als Chef der Tierversicherung Agila

sowie seiner Tätigkeit als Vorstand der Versicherung Wertgarantie

AG.







