Rheinische Post: Kommentar: Zögern schadet der SPD

(ots) - Sicher, eine Sturzgeburt soll die Kür des

SPD-Kanzlerkandidaten dieses Mal nicht werden. Aber was soll das

Zögern von Parteichef Sigmar Gabriel und EU-Parlamentspräsident

Martin Schulz, der als Alternativkandidat im Gespräch ist? Warum

schenkt die Partei den Bürgern nicht reinen Wein ein, wenn in ein

oder zwei Wochen der erste Donnerhall nach Merkels Ankündigung

verklungen ist, dass sie noch einmal antreten wird? SPD-Strategen

argumentieren, dass nach der Festlegung auf eine Person keine offene

Debatte mehr über Inhalte des SPD-Programms möglich sei. Da ist etwas

dran, alle würden auf die Meinung des Kandidaten schauen. Aber das

Argument verkennt, wie debattenfreudig die Genossen wohl blieben. Und

es unterschätzt, dass mehr Fokus auf den Kandidaten ratsam wäre. Es

ist ja nicht so, dass die SPD am Ende aus einer ganzen Reihe an

Kanzleranwärtern denjenigen heraussuchen könnte, der am besten zum

Programm passt. Also sollten die Inhalte auch auf den Kandidaten

zugeschnitten sein - besser früh als spät. Denn sonst droht die

nächste Pleite à la Steinbrück.



Datum: 21.11.2016 - 20:37

