Mittelbayerische Zeitung: Vernunft statt Extreme - Der Spitzenkandidat der Konservativen soll

einen Sieg des Populismus verhindern. Von Christine Hochreiter

(ots) - Der Brexit, die Trump-Wahl in den USA, das

Durcheinander bei der Präsidenten-Kür in Österreich und nun auch noch

Frankreich: Das politische Leben ist voller Überraschungen und die

Wähler scheinen unberechenbarer denn je. Meinungsforscher hatten ihn

unterschätzt, die Medien ebenso: Am Sonntag haben die Franzosen bei

der ersten Runde einer Urwahl François Fillon zum Sieger gekürt.

Damit sind die Chancen gestiegen, dass der Ex-Premier der

Spitzenkandidat der Konservativen für die Präsidentschaftswahl wird -

und dann im Mai 2017 auch in den Elysée-Palast einzieht. In

Frankreich stehen die Signale auf Machtwechsel. Schon längst ist die

"Grande Nation" gar nicht mehr so groß. Der Wirtschaft geht es nicht

gut, die Arbeitslosenzahlen sind hoch und die schreckliche

Terrorserie hat das Land und viele Bürger in den Grundfesten

erschüttert. Die Politik hat bei der Integration der Einwanderer

versagt. Migranten leben zum Großteil in Problemsiedlungen am Rande

der Großstädte. Viele von ihnen: arbeits- und hoffnungslos, manche

von ihnen: empfänglich für die Botschaften von Islamisten. Immer mehr

Franzosen machen sich Sorgen, wie es mit ihrem Land weitergehen soll,

und vermissen überzeugende Antworten der Regierenden. Die Folge: Der

sozialistische Präsident François Hollande befindet sich tief unten

im Umfrage-Keller. François Fillon, Ministerpräsident unter Präsident

Sarkozy, überzeugte durch Erfahrung und Pragmatismus. Im Rennen um

die Kandidatur hat er seinen ehemaligen Chef aus der Bahn gekickt.

Damit ist dessen politische Karriere wohl endgültig beendet. Fillon

hatte dem autokratisch-exaltierten Sarkozy fünf Jahre lang als

Premierminister gedient und so manche Demütigung kassiert. Er geht

nun als klarer Favorit in die Stichwahl mit dem Vorwahl-Zweiten Alain

Juppé. Fillon ist kein Heißsporn. Er verkörpert vor allem

zurückhaltende Berechenbarkeit. Wenn es nach den Republikanern geht,



soll er im Frühjahr aber vor allem auch einen Sieg der rechtsextremen

Front National und deren Chefin Marine Le Pen verhindern. Inwieweit

es jedoch einem Protagonisten des alten Establishments gelingen kann,

eine Gesellschaft die aus den Fugen geraten ist, wieder zu

stabilisieren, ja zu einen, bleibt fraglich. Die hochkomplexe Welt

ist nun einmal keine Spielwiese für simple Lösungen und es steht zu

befürchten, dass populistische Phrasen auch in Frankreich auf

fruchtbaren Boden fallen könnten. Es sei denn, auch für all die

Abgehängten und Modernisierungsverlierer gibt es halbwegs

überzeugende und medial transportierbare Angebote. Das dürfte

zugegebenermaßen schwierig werden. In knapp zwei Wochen wird aber

erst einmal in Österreich gewählt. Die große Frage lautet dort: Kann

Norbert Hofer von der rechten FPÖ den farblos-knorrigen Ex-Parteichef

der Grünen Alexander Van der Bellen schlagen? Letzterer jedenfalls

hat sich nach dem Sieg von Donald Trump "Vernunft statt Extreme" zum

Slogan erkoren. Ob das wirklich funktioniert? Brexit und Trump waren

irgendwie das Gegenteil von Vernunft. Und selbst die deutsche

Kanzlerin räumt inzwischen ein, "dass manche Menschen sich nicht

mitgenommen fühlen". Ob in Deutschland, Großbritannien, den USA,

Österreich oder Frankreich - in Zeiten von Globalisierung, Terror und

immer weiter auseinander driftenden Gesellschaften wird und kann es

keine Patentlösungen geben. Vielleicht aber eine Politik, die wieder

stärker auf die Menschen eingeht. Einer aktuellen Studie zufolge

liebäugeln 63 Prozent der Franzosen mit populistischer Politik. In

Frankreich ist bis zum Frühjahr noch Zeit, entsprechend

gegenzusteuern.







Datum: 21.11.2016 - 21:12

