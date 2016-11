Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Greuther Fürth: Schwierige Aufgabe, von Thorsten Drenkard

(ots) - Die SpVgg Greuther Fürth und Stefan Ruthenbeck

gehen ab sofort getrennte Wege - eine Entscheidung, die angesichts

der sportlichen Talfahrt nicht überrascht. Verwunderlich ist hingegen

der Zeitpunkt der Vertragsauflösung, der direkt nach der

Länderspielpause nach einem 1:2 gegen spielstarke Dresdner erfolgte.

Ein Zeichen, dass es überhaupt nicht mehr passte zwischen dem

Heavy-Metal-Fan und dem Kleeblatt. Andernfalls hätte eine Trennung

vor der rund zweiwöchigen Ligaunterbrechung mehr Sinn ergeben, um dem

neuen Coach mehr Zeit zur Einarbeitung zu ermöglichen. Janos Radoki

kommt aus den eigenen Reihen, was Sinn macht - schließlich hatten

Trainer, die von außerhalb geholt wurden, in der Vergangenheit stets

Probleme mit dem Fürther Umfeld: Einerseits verfolgt das Kleeblatt

unter Helmut Hack die Philosophie eines Ausbildungsvereins, der

regelmäßig Top-Talente abgibt. Andererseits wurden durch den

sensationellen Bundesligaaufstieg 2012 sportliche Begehrlichkeiten

geweckt. Eine Mischung, die ruhiges und langfristiges Arbeiten kaum

ermöglicht - keine leichte Aufgabe also für Radoki.







