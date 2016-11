Offen zugängliche Fachzeitschriften an erster Stelle bei weltweiter Verbreitung von Forschungswissen

(ots) - Laut Aussagen von Dr. Srinubabu

Gedela (http://www.omicsgroup.org/srinubabu-gedela.php), CEO von

OMICS International (https://www.omicsonline.com/), stehen

Fachzeitschriften mit offenem Zugang

(http://www.openaccessjournals.com/) kurz davor, die Oberherrschaft

über die weltweite Verbreitung von wissenschaftlichen

Forschungsergebnissen zu erlangen und damit Wissenslücken zu

schließen.



Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161023/431540LOGO



Obwohl für Forschung und Entwicklung weltweit nahezu zwei

Billionen US-Dollar ausgegeben werden, gelangen Forschungsergebnisse

nie ins Rampenlicht, weil die entsprechenden Veröffentlichungen nicht

zugänglich sind. Forscher und Steuerzahler können das neue Wissen

nicht abrufen. Daher müssen echte und qualitative

Forschungsergebnisse in offenen Fachblättern veröffentlicht werden,

um die gewonnenen Ergebnisse nutzen zu können, bevor sie veraltet

sind.



Aufschlüsselung der weltweiten Ausgaben für Forschung und

Entwicklung nach Region: Der Anteil asiatischer Länder (China, Japan,

Indien und Südkorea) steigt auf 40 %. Der Anteil von Süd- und

Nordamerika ist von 35 % auf 30 % gesunken. Der Anteil Europas

beträgt schätzungsweise zwischen 20 % und 10 %. Es wird vermutet,

dass China bis zum Jahre 2020 Europa und die USA überholt hat.

Gemessen am BIP geben Israel und Korea mit 4,21 % bzw. 4,15 % am

meisten für Forschung und Entwicklung aus, gefolgt von Japan (3,49

%), Finnland (3,32 %) und Schweden (3,12 %).



Bei Ausgaben für die weltweite Industrie und Forschung führt die

USA mit 514 Milliarden USD, gefolgt von China (397 Mrd. USD), Japan

(167 Mrd. USD), Deutschland (109 Mrd. USD), Südkorea (77 Mrd. USD)

und Indien (72 Mrd. USD). Über die Jahre gesehen sind die

hochwertigen Forschungsergebnisse von nicht-englischsprachigen

Ländern nicht für die Welt sichtbar, und das obwohl die finanzielle



Förderung in asiatischen Ländern zunimmt. Forschungsartikel aus

diesen Ländern werden im Vergleich zu Publikationen von

englischsprachigen Ländern sehr selten zitiert. "Dies lässt sich

vermutlich auf die eingeschränkte Reichweite oder das Unvermögen der

nicht-englischsprachigen Länder zurückführen, Publikationen ins

Englische übersetzen zu lassen. Die Übermacht der englischen Sprache

im Bereich Forschung und Entwicklung stellt für viele asiatische und

afrikanische Wissenschaftler ein großes Hindernis dar. Offen

zugängliche Publikationen könnten diese Sprachbarrieren überbrücken",

meint Gedela.



Informationen zu OMICS International: OMICS International

beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und gilt als Pionier bei der

Verbreitung von wissenschaftlichen Informationen im Gesundheitswesen

über den offenen Zugang. Mithilfe von mehr als 50.000 qualifizierten

Wissenschaftlern im Redaktionsbeirat konnte sich die OMICS Group

(https://www.omicsgroup.org/) von gerade einmal 10 Fachblättern im

Jahre 2009 auf 700 von Experten überprüften Fachblättern

(https://www.omicsonline.org/peer-reviewed-journals.php)im Jahre 2016

steigern. Die Leserzahl beläuft sich mittlerweile auf 30 Millionen.

Auf ConferenceSeries.com, einer Plattform von OMICS International,

werden über 3.000 weltweite jährliche Konferenzen

(http://annualmeeting.conferenceseries.com/) abgehalten und der

November als akademische Schreibwerkstatt zelebriert.







Pressekontakt:

ceo(at)omicsgroup.org



Original-Content von: OMICS International, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

OMICS International

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 21.11.2016 - 21:33

Sprache: Deutsch

News-ID 1427226

Anzahl Zeichen: 3859

Kontakt-Informationen:

Firma: OMICS International

Stadt: Hochwertige wissenschaftliche Veröffentlichungen aus asiatischen und anderen nicht-englischsprachig





Diese Pressemitteilung wurde bisher 138 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung