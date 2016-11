Miele Blizzard - Beutelloses Staubsaugen neu definiert

Stark, leise und mit Hygiene-Zertifikat: Der erste beutellose Miele Staubsauger

(firmenpresse) - Leise, effektiv, sauber – mit diesen Attributen bewirbt die Firma Miele ihren jüngsten Staubsauger, den Blizzard CX1. Das ist aber noch nicht alles: Beim CX1 handelt es sich um den ersten Bodensauger des Herstellers, der ohne Staubbeutel auskommt. Ausserdem soll er sich perfekt für Allergiker eignen.



Miele setzt beim Blizzard CX1 auf das sogenannte Monozyklon-Verfahren, bei dem die Luft nur durch einen einzigen Zyklon geführt wird. Dies ermöglicht sehr gute Reinigungsleistung bei angenehmer Geräuschkulisse, verspricht der Hersteller. Auch in Sachen Hygiene will man punkten: Der Blizzard CX1 soll Grob- und Feinstaub besonders gut voneinander trennen. Der Grobschmutz landet im separaten Staubfangbehälter, der Feinstaub in einem speziellen Feinstaubfilter. Der Filter seinerseits ist mit einer sensorgesteuerten ComfortClean-Selbstreinigung ausgestattet, die für weitgehend konstanten Luftdurchsatz sorgt. Ein Sensor erinnert an das Ausspülen beziehungsweise Wechseln.



Alle Komponenten sind laut Miele so konstruiert, dass der Nutzer weder beim Entleeren des Behälters noch beim Reinigen des Filters mit Schmutz in Berührung kommt. In einer weiteren Filterstufe ist der Blizzard CX1 mit einem HEPA-Filter ausgestattet. Der fängt kleinste Partikel und Allergene auf, so dass im Ergebnis die Abluft sauberer ist als die Raumluft sein soll.



Miele Blizzard CX1: Verfügbarkeit, Preis

Wie alle anderen Bodenstaubsauger von Miele ist der Blizzard auf 20 Jahre Lebensdauer getestet, wofür unter anderem etwa 45 Minuten wöchentliche Saugdauer und 5.000 Entleerungen zugrunde gelegt sind.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.fust.ch/de/miele-blizzard-beutelloser-staubsauger-_content---1--1263--155635.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Vor 50 Jahren wurde die Firma von Walter Fust im Alleingang gegründet. Zu Beginn verkaufte er vor allem Waschmaschinen. Heute steht Fust für Haushalt, Multimedia, Küchen, Badezimmer und Baumanagement. Und ist immer noch erfolgreich: mit über einer Milliarde Umsatz gehört Fust heute zu den 10 grössten Detailhandels-Unternehmen in der Schweiz.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Dipl. Ing. Fust AG

Leseranfragen:

Dipl. Ing. Fust AG

Sandro Haag

Buchental 4

9245 Oberbüren

s.haag(at)fust.ch

PresseKontakt / Agentur:

Dipl. Ing. Fust AG

Sandro Haag

Buchental 4

9245 Oberbüren

s.haag(at)fust.ch

Datum: 21.11.2016 - 22:44

Sprache: Deutsch

News-ID 1427232

Anzahl Zeichen: 1716

Kontakt-Informationen:

Firma: Dipl. Ing. Fust AG

Ansprechpartner: Sandro Haag

Stadt: Oberbüren

Telefon: 071 955 50 50



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Anmerkungen:



Veröffentlichung nur mit Quellennachweis erwünscht

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.