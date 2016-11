BERLINER MORGENPOST: Das Handwerk ist attraktiv / Kommentar von Jochim Stoltenberg zum Handwerk

(ots) - Handwerk hat goldenen Boden. Dies hat an Gültigkeit

nichts verloren. Wer heute einen Handwerker, insbesondere in den

Bereichen Ausbau, Sanitär und Heizung sucht, muss oft wochenlang

warten. Die Auftragsbücher sind voll, Fachkräfte zunehmend rar, und

billiges Geld kurbelt die Konjunktur munter weiter an. Goldene Zeiten

also für die einen, Geduldsproben für die anderen. Größer als beim

Nachwuchs ist derzeit der Mangel an Fachkräften. Auf sie aber baut

das Handwerk und entlohnt sie meist über Tarif. Der liegt für einen

Meister etwa im Sanitär und Heizungsbereich zwischen 1723 und 2120

Euro. Davon können viele in der hippen Start-up- Branche nur träumen.

Wenn sich herumspricht, dass das Handwerk attraktiver ist als oft

noch gedacht, werden irgendwann auch die Wartezeiten endlich kürzer,

bis der Maler oder Klempner kommt.



