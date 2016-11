Rheinische Post: SPD-Linke Mattheis ruft Gabriel zu Kanzlerkandidatur auf

(ots) - In der Debatte um den sozialdemokratischen

Kanzlerkandidaten hat die Vorsitzende des SPD-Forums Demokratische

Linke (DL21), Hilde Mattheis, sich klar für Parteichef Sigmar Gabriel

ausgesprochen. "Sigmar Gabriel sollte seine Entscheidung zur

Kanzlerkandidatur in den nächsten Wochen bekanntgeben", sagte

Mattheis der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Dienstagausgabe). "Die Menschen in Deutschland erwarten, dass der

SPD-Vorsitzende seine politische Verantwortung als Kandidat gegen die

Kanzlerin ernst nimmt", sagte die Vertreterin des linken SPD-Flügels.

Ein Personalkarussell könne nur als Taktik ausgelegt werden, und

davon hätten die Bürger die Nase voll, sagte Mattheis. "Die SPD muss

mit Gabriel an der Spitze für ein linkes Profil kämpfen. Nur so kann

sich die SPD ausreichend von der Union absetzen", sagte die

Sozialdemokratin.







