Rheinische Post: DIW-Chef Fratzscher verteidigt Privatisierungspläne für Autobahngesellschaft

(ots) - DIW-Präsident Marcel Fratzscher hat die

mögliche Privatisierung von Anteilen der geplanten

Autobahngesellschaft des Bundes verteidigt. "Die Behauptung ist

schlichtweg falsch, dass Autobahnen privatisiert würden, wenn auch

private Investoren sich an der Autobahngesellschaft beteiligen",

sagte Fratzscher der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Dienstagausgabe). "Bei der Beteiligung von privatem Kapital an der

öffentlichen Autobahngesellschaft geht es vor allem um Fragen der

Effizienz, damit sich auch private Unternehmen an den Risiken

beteiligen, und ob Investitionen haushaltswirksam werden", sagte der

Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

Fratzscher hatte die von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel

eingesetzte Expertenkommission geleitet, die der Bundesregierung die

neue Autobahngesellschaft empfohlen hatte. Auch der Chef der

Monopolkommission, Achim Wambach, sagte der Redaktion: "Sowohl bei

der Finanzierung wie auch beim Bau und Betrieb der Autobahnen in

Deutschland kann eine stärkere Beteiligung privater Investoren

Vorteile bringen." Die geplante Infrastrukturgesellschaft sei "für

die Einbeziehung privater Investoren eine wichtige Voraussetzung",

sagte Wambach.







