Saarbrücker Zeitung: CSU-Politiker Uhl stellt Bedingungen für Unterstützung Merkels

(ots) - Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel kann bei

ihrer erneuten Kanzlerkandidatur nicht auf die uneingeschränkte

Solidarität der CSU hoffen. CSU-Politiker Hans-Peter Uhl sagte der

"Saarbrücker Zeitung" (Dienstag): "Wir werden sie nicht bedingungslos

unterstützen."



Seine Partei werde "mit guten Argumenten von Frau Merkel

einfordern, dass sie ihre Flüchtlingspolitik aus dem letzten Jahr

nicht wiederholt", betonte der Bundestagsabgeordnete. Dazu gehöre

auch die Fortführung der Binnengrenzkontrollen. Außerdem sei es

möglich, dass sich die Lage schlagartig wieder verändere. "Dann

brauchen wir weitere nationale Maßnahmen", forderte Uhl.



Zugleich empfahl er der Kanzlerin, mit einer Idee für ihre erneute

Kanzlerschaft in den Wahlkampf zu gehen. "Wenn ich ihr einen Tipp

geben sollte, würde ich empfehlen: Europa retten!" Merkel müsse eine

Vorstellung entwickeln, "wie sie wieder eine Mehrheit der Menschen in

Deutschland für das große Friedensprojekt Europa begeistern kann", so

der CSU-Mann.







