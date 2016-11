NOZ: Unions-Fraktionschef rechnet mit deutlich verschärftem Wahlkampf der SPD

(ots) - Unions-Fraktionschef rechnet mit deutlich

verschärftem Wahlkampf der SPD



"Sozialdemokraten wollen 2017 Rot-Rot-Grün um jeden Preis" -

Kauder: Es darf nicht schmutzig werden



Osnabrück. Unions-Fraktionschef Volker Kauder rechnet 2017 mit

einem deutlich "schärferen Wahlkampf", dies vor allem von Seiten der

SPD. Die Mehrheit bei den Sozialdemokraten wolle im nächsten Jahr um

jeden Preis Rot-Rot-Grün als Regierungskoalition im Bund, sagte

Kauder der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Die Union werde

sich aber nicht in eine Polarisierung hineintreiben lassen. "Aber

auch wir werden natürlich unsere Positionen und die Unterschiede zu

den anderen deutlich machen", betonte Kauder.



Er rief alle im Bundestag vertretenen Parteien auf, im Wahlkampf

vernünftig zu bleiben. "In den nächsten Monaten müssen wir uns darum

kümmern, dass die Sozialen Medien nicht noch mehr zu Plattformen des

Hasses und der Desinformation werden", forderte Kauder. Sonst werde

der Wahlkampf "wirklich schmutzig werden". So ein "Schauspiel wie der

amerikanische Präsidentschaftswahlkampf" dürfe sich in Deutschland

nicht wiederholen. Der Respekt vor dem demokratischen Konkurrenten

müsse gewahrt bleiben. Sonst nähme der Zusammenhalt im Land und die

Demokratie Schaden. "Dann würden auch Pöbeleien noch weiter

zunehmen", sagte Kauder.



--------------------------------------------------------------



Unions-Fraktionschef erwartet CSU-Unterstützung für Angela Merkels

vierte Kanzlerkandidatur



"Sie ist einfach die Beste für dieses Amt" - Kauder: Union wird im

Wahlkampf geschlossen auftreten



Osnabrück. Unions-Fraktionschef Volker Kauder hat Vorwürfe

zurückgewiesen, wonach die CDU personell nicht gut aufgestellt sei.

"Allein in der Fraktion haben wir viele ausgezeichnete Politiker",

sagte Kauder der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Aber es sei



auch klar, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eine "besonders

herausragende Bedeutung" habe.



Mit Blick auf deren vierte Kanzlerkandidatur sagte der

CDU-Politiker, Merkel sei "einfach die Beste", die man sich für

dieses Amt vorstellen könne. "Warum sollte man gerade in unserer

schwierigen Zeit nicht auf eine solche Frau setzen? Darum sind auch

alle froh, dass sie wieder antritt", betonte Kauder. Er äußerte sich

überzeugt, dass auch die CSU Merkel unterstützen werde. "Glauben Sie

mir: Die Union wird im Wahlkampf geschlossen auftreten. Am Ende waren

wir uns immer einig, wenn es darauf ankam", meinte der Vorsitzende

der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. CDU und CSU seien dabei, die

inhaltlichen Streitfragen beizulegen. "Wir sind schon recht weit,

aber noch nicht ganz durch", erklärte Kauder.







